O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta sexta-feira a morte do presidente da Junta de Freguesia de Turiz, Victor Ramos, “um autarca dedicado à sua terra e que tanto ainda tinha para dar à comunidade“.

“Foi com consternação que o Presidente da República tomou conhecimento da morte precoce do Presidente da Junta de Freguesia de Turiz, Município de Vila Verde, Victor Ramos. Uma partida extemporânea de um autarca dedicado à sua terra e que tanto ainda tinha para dar à comunidade”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Internet da Presidência da República.

O Presidente da República “apresenta as mais sentidas condolências à Família e amigos, ao Município de Vila Verde e à Freguesia de Turiz”.

A Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga, decretou três dias de luto municipal pela morte na quinta-feira do presidente da Junta de Freguesia de Turiz, Victor Ramos, num acidente de trabalho, no concelho de Amares.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente da Junta de Freguesia de Turiz, concelho de Vila Verde, Vítor Ramos, de 48 anos, morreu na manhã de quinta-feira num acidente de trabalho, ocorrido na construção de um prédio em Ferreiros, Amares.

O acidente causou ainda ferimentos graves num outro trabalhador, de 43 anos.