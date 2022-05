Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A portuguesa MARO já cantou na final da edição de este ano do Festival Eurovisão da Canção — e o canal oficial do concurso no Youtube já publicou um vídeo com a interpretação de “saudade, saudade” de este sábado, em Turim. Pode rever aqui o momento:

A cantora e compositora, que venceu o Festival da Canção da RTP e se tornou a representante de Portugal na Eurovisão, apurou-se para a final com o tema “saudade, saudade”. Nas previsões das casas de apostas surgia, à partida para a final, fora do top 10 mas dentro do top 15 de candidatos à vitória.

No ano passado, os representantes de Portugal no Festival Eurovisão da Canção foram os The Black Mamba, que também conseguiram apurar-se para a final e terminaram em 12º lugar com o tema “Love Is On My Side”.

A prestação dos The Black Mamba resultou no segundo melhor resultado de Portugal neste concurso de canções nos últimos 25 anos, tendo sido superado apenas pela vitória de Salvador Sobral em Kiev, em 2017.