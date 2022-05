Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As emoções em torno da descida à Segunda Liga na tarde deste sábado funcionava como barómetro para o que iria acontecer mais uma vez na manhã deste domingo, apenas umas horas depois. Porque o Tondela até estava na frente, porque o Moreirense nunca deixou de sonhar, porque o Boavista anulou duas vantagens dos beirões (a última a quatro minutos do fim), porque entretanto o Belenenses SAD tinha atirado a toalha ao chão em Arouca perante a inevitabilidade da primeira despromoção da sua história, porque o jogo acabou em Moreira de Cónegos e havia cinco minutos por jogar no Estádio João Cardoso.

No final, houve mesmo cambalhota nas posições que as equipas ocupavam à partida para a 34.ª jornada da Primeira Liga, com o Moreirense a ganhar o bilhete para uma última tentativa de ficar no primeiro escalão através do playoff e o Tondela e o Belenenses SAD a descerem ao segundo nacional. Agora, essas emoções passavam para os lugares de subida à Primeira Liga. E se no cenário de ontem havia sempre dois a perder, neste caso existiam sobretudo dois que podiam ganhar de forma direta (o terceiro ia para o playoff).

As contas eram fáceis de fazer: o Rio Ave, com 67 pontos, precisava de não perder com o Desp. Chaves ou que o Casa Pia não ganhasse ao Leixões; o Casa Pia, com 65 pontos, tinha de conseguir um resultado igual ou melhor do que o Desp. Chaves; o Desp. Chaves, com 64 pontos, necessitava de ganhar em Vila do Conde ou então empatar desde que o Casa Pia perdesse em Matosinhos. No entanto, e desde muito cedo, as duas vagas de acesso direto à Primeira Liga começaram a ser definidos pela mesma ordem que tinham, apesar dos nervos e das emoções no Estádio dos Arcos num encontro que foi disputado até aos 77′, quando o capitão dos transmontanos foi expulso e no livre lateral Aderllan Santos desviou de cabeça para o 2-0.

0′. Rio Ave (67 pontos) e Casa Pia (65) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Rio Ave (67 pontos) e Casa Pia (65) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 1′. Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (1-0), Aziz: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (66) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (1-0), Aziz: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (66) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 10′. Golo no Leixões-Casa Pia (0-1), Zach: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (0-1), Zach: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 12′. Golo no Leixões-Casa Pia (0-2), João Vieira: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (0-2), João Vieira: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 16′. Golo no Leixões-Casa Pia (0-3), Jota: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (0-3), Jota: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 39′. Golo no Leixões-Casa Pia (0-4), Jota: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (0-4), Jota: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 45′. Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 61′. Golo no Leixões-Casa Pia (1-4), Léo Bolgado: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (1-4), Léo Bolgado: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 77′. Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (2-0), Aderllan Santos: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (2-0), Aderllan Santos: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 80′. Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (3-0), Aderllan Santos: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Rio Ave-Desp. Chaves (3-0), Aderllan Santos: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 90′. Golo no Leixões-Casa Pia (1-5), Derick Poloni: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Golo no Leixões-Casa Pia (1-5), Derick Poloni: Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff 90′. Rio Ave (70 pontos) e Casa Pia (68) na Primeira Liga, Desp. Chaves (64) no playoff

Chegava assim ao final uma manhã que teve sobretudo emoções fortes em Vila do Conde, após o autêntico vendaval do Casa Pia em Matosinhos com três golos em seis minutos logo a abrir que sentenciou o jogo. Os gansos conseguiram mesmo concretizar o sonho da subida ao primeiro escalão 83 anos depois e lançaram a festa em Pina Manique numa época complicada em que a equipa chegou a ter o técnico Filipe Martins de fora por estar internado com complicações após contrair Covid-19, voltando depois ao banco.

Já o Rio Ave, que após anos sólidos na Primeira Liga e com posições que valeram acesso à Europa acabou por descer ao segundo escalão ao perder o playoff com o Arouca, regressa ao convívio dos grandes apenas uma época depois dessa despromoção, juntando ainda a isso o título de campeão da Segunda Liga numa temporada onde, em termos globais, foi sempre a melhor equipa e com mais qualidade da prova.