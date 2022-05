Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Abril foi um mês difícil para o negócio de carros novos na Alemanha, o maior mercado europeu. Foram comercializados 180.264 veículos, quase tantos quantos os vendidos em Portugal nos 12 meses do ano, o que representa uma queda de 21,5%, face ao período homólogo do ano anterior, que por sua vez sucede à redução de 17,5% registada em Março.

Mas a pouca vontade dos alemães em comprar carros novos não foi transversal, com os híbridos plug-in (PHEV) a serem os mais sacrificados. Face ao ano anterior, este tipo de mecânicas caiu 20%, ao contrário dos modelos 100% eléctricos, cuja procura aumentou 7%. Apesar desta redução da procura por veículos PHEV, esta solução ainda atraiu 21.697 clientes no 4.º mês do ano, valor ultrapassado por pouco pelos exclusivamente eléctricos, que venderam 22.175 veículos.

Entre as marcas que mais PHEV venderam em Abril, na Alemanha, a BMW surge na liderança, com 3312 unidades, seguida a uma distância confortável pela Mercedes (2530) e a Mitsubishi (2036), com os japoneses a fechar o top 3. Atrás dos três primeiros aparece a Ford (1677), à frente da Audi (1583), Kia (1309), Volkswagen (1209) e Hyundai (737).

A batalha pelas vendas de modelos 100% eléctricos viu o Fiat 500e liderar, com 1827 unidades vendidas, à frente do BMW i3 (1180), Hyundai Kauai Electric (1117), VW ID.4 (814), VW e-up! (493) e VW ID.3 (462).

Durante os quatro primeiros meses do ano, o Tesla Model 3 continua a ser o modelo mais popular, tendo transaccionado 9856 unidades, o que lhe permite liderar com larga vantagem sobre o Fiat 500e (6471), Tesla Model Y (5202), Hyundai Kauai Electric (5022), BMW i3 (4730) e o Renault Zoe (4135) a fechar o top 6. O resto do ranking é composto pelo VW ID.4 (3769), Skoda Enyaq iV (3623), Smart Fortwo EQ (3607), Opel Corsa-e (3141), VW ID.3 (3108) e o Hyundai Ioniq 5 (3064).