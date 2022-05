Tem um negócio à moda antiga ou virado para o futuro? Se ainda é daqueles que faz tudo à mão e guarda arquivos em papel, desengane-se: a tradição já não é o que era. É verdade que, ao valorizarmos as nossas origens e o que de melhor se faz no nosso país, estamos a defender os empresários portugueses e a incentivar a economia nacional. Mas cada vez mais a tradição deve estar aliada à modernidade. Se tem uma mercearia de bairro, o seu bairro pode não ter fronteiras. Se é dono de um café central, o seu negócio pode estar no centro do mundo. Como? Através da Internet. Se não sabia a resposta a esta pergunta, então, muito provavelmente, a sua empresa ainda não passou por uma transformação digital. E de que é que estamos a falar, afinal?

Segundo o estudo “O Estado da Digitalização do Tecido Empresarial Português” promovido pela Vodafone Portugal com base em 1544 entrevistas realizadas a decisores da digitalização, a maioria das empresas acredita que a digitalização é a adoção de soluções tecnológicas que permitem o crescimento da empresa (36%), assim como a utilização de novas tecnologias para melhorar a experiência do cliente (35%) ou os processos de negócio (33%). 26% defendem que significa “estar na vanguarda das mudanças tecnológicas que estão a ocorrer e aplicá-las ao negócio”, enquanto que um número idêntico de decisores refere que a digitalização passa por transformar a estratégia dos negócios através da utilização de novas tecnologias. 23% apontam ainda “a transformação da estrutura e cultura dos negócios” através da tecnologia.

Os benefícios da digitalização são inúmeros. No topo da lista dos decisores inquiridos neste estudo estão a captação de novos clientes (17%), uma maior eficiência dos processos e tarefas (15%) e uma melhor gestão do tempo e rapidez de resposta ou atendimento (14%). São ainda referidas vantagens como: maior visibilidade e melhor imagem (11%), melhor comunicação com os clientes ou utilizadores, aumento da produtividade, além de redução de custos, maior satisfação dos clientes, crescimento da empresa, melhor acesso ou qualidade da informação, mais sustentabilidade ou respeito pelo ambiente, inovação, aumento da rentabilidade, melhoria da gestão e trabalho de equipa e diferenciação face à concorrência. Dez por cento dos decisores da digitalização apontam muitos destes benefícios em simultâneo ou mesmo todos e apenas 5% afirmam que existem poucos ou nenhuns.

A maioria das empresas implementaram ou estão em vias de implementar soluções e estratégias de transformação digital. 7% já aplicaram por completo o plano para a digitalização; 29% têm um plano e já desenvolveram algumas iniciativas; 36% fizeram algumas mudanças, mas não têm plano ou ainda não fizeram, mas planeiam fazer e apenas 21% ainda não pensaram nisso. As que mais progrediram em matéria de digitalização foram as grandes empresas (87%), seguidas das PME (61%). No entanto, existem dificuldades neste processo. Um terço das empresas que procuraram introduzir novas soluções tecnológicas nos seus negócios aponta o custo elevado como a principal barreira à digitalização. A oferta disponível no mercado e a qualificação dos funcionários (32%), o facto de as soluções existentes não serem adaptáveis (17%), assim como, a burocracia (12%) e o período de aprendizagem (10%) são outros dos entraves mencionados pelos decisores.

E quanto a si: vai focar-se nos entraves ou nas soluções?

