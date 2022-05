O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) estimou esta quarta-feira que o arquipélago dos Açores “precisa de mais 500 enfermeiros”, alertando que as carências destes profissionais são bem “mais notórias” nas ilhas de “menor dimensão”.

Segundo o SINDEPOR, as carências de profissionais de enfermagem fazem-se sentir principalmente nas ilhas de “menor dimensão”, como é o caso do “Pico, Faial e Flores”.

Num comunicado divulgado depois de uma visita às unidades de saúde daquelas três ilhas, que decorreu entre segunda-feira e esta quarta-feira, o Sindicato revela que os enfermeiros “queixam-se repetidamente da falta de pessoal”, o que “coloca em risco os cuidados de saúde”.

Além disso, os “poucos profissionais” que existem são sobrecarregados porque “são obrigados a trabalhar mais horas para compensar a falta de recursos humanos”.

Nestes três dias em que visitámos unidades de saúde nas ilhas do Pico, Faial e Flores notámos um grande défice de enfermeiros e falámos com colegas exaustos”, descreve Marco Medeiros, coordenador da regional dos Açores do SINDEPOR, citado na nota enviada às redações.