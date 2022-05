A casa de Paris

Falar da coleção de Calouste Sarkis Gulbenkian é também entrar numa fascinante incursão sobre a forma como o empresário e filantropo arménio se relacionava com as obras de arte que ia adquirindo e que fazem hoje parte do Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, representando um dos mais importantes acervos privados do mundo, e do porto de abrigo que criou para as reunir, ou seja, a casa com o número 51 da avenue d’Iéna, em Paris, a residência da família.

Esse é o tema central do quarto episódio do podcast Only the Best, uma parceria entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador, que vai para o ar a cada quinze dias, como sempre, com o historiador Rui Ramos, anfitrião deste programa, ao leme, e as contextualizações históricas apaixonantes e fascinantes reveladas por João Carvalho Dias, diretor-adjunto do referido museu.

O “hôtel” particular

A forma oportuna e especialmente sagaz encontrada por Calouste Gulbenkian para reunir as inúmeras peças de arte que ia adquirindo, como já vimos nas sessões anteriores do podcast Only the Best, foi, como explica Rui Ramos, “juntá-las na sua residência privada, localizada bem no centro de Paris”. No entanto, essa não era a única casa onde Gulbenkian viveu a partir de 1927.

João Carvalho Dias confirma essa realidade e refere outras moradas. “Das casas de Üsküdar e Kadıköy, na costa asiática do Bósforo, pouco sabemos”, refere o diretor-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, mas, “em relação a outras, temos informações que ajudam a entender como vivia Calouste”. Uma delas, adquirida em 1898, “situava-se no número 38 de Hyde Park Gardens, em Bayswater, junto a Hyde Park, no centro de Londres, e terá sido habitada pelo arménio a partir do ano seguinte”. Era composta por quatro pisos e cave, que eram sinónimo de quatro salas, dez quartos e outros espaços de vestir, bem como um estábulo para dois cavalos em Hyde Park Mews. O responsável pelas obras foi a empresa Mewes & Davies”. Em 1906, “arrenda um apartamento de grandes dimensões em Paris, no número 27 de quai d’Orsay”.

Ambas as residências vão “recebendo as obras que Calouste vai adquirindo, enquanto outras ficam em depósito, por exemplo, em museus”, afirma João Carvalho Dias. No entanto, acrescenta, Gulbenkian tinha um outro objetivo e procurava “aquilo que os franceses chamam de “hôtel particulier”, e essa escolha recai na casa que pertencera ao colecionador Rodolphe Kann (falecido em 1905), concebida pelo arquiteto Ernest Sanson. A mediação é feita por Georges Wildenstein e a casa tinha o cachet que Gulbenkian pretendia, estando situada no 16ème arrondissement de Paris”, uma das zonas mais nobres da cidade, presença habitual da aristocracia da época, e que ainda hoje alberga algumas embaixadas e museus conceituados.