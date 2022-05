Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma descoberta “fundamental” para compreender o surto. Portugal é o primeiro país do mundo a sequenciar o genoma do Monkeypox. O anúncio foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), onde trabalha a equipa de investigadores que fez a descoberta.

O vírus Monkeypox — a varíola dos macacos — está em circulação em vários países, incluindo Portugal. “A descoberta poderá ser fundamental para compreender a origem do surto e as causas para a rápida disseminação da doença”, diz o INSA em comunicado.

Logo depois de conhecidos os primeiros casos no país, foi uma questão de dias até os especialistas do Núcleo de Genómica e Bioinformática do INSA identificarem a sequência genética e partilharem-na com a comunidade científica internacional.

“A comparação das sequências genéticas do vírus Monkeypox obtidas nos vários países poderá ser fundamental para a compreensão da origem do surto, bem como da forma como se deu rapidamente a disseminação da doença”, sublinha João Paulo Gomes, diretor daquele núcleo do INSA. “Uma boa caracterização deste tipo de surtos permite retirar ensinamentos que podem ser-nos úteis para a adoção de medidas de saúde pública com vista a uma melhor monitorização e controlo do problema”, concluiu o investigador.

Portugal contava, até dia 23 de maio, com um total de 37 casos confirmados em laboratório. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) recomendou esta segunda-feira aos países que atualizem os meios de rastreio e diagnóstico para o vírus, quando já existem 85 casos em oito Estados-membros da União Europeia (UE).