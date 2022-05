O futebolista internacional português sub-21 Fábio Carvalho vai alinhar no Liverpool, a partir de 1 de julho, após terminar contrato com o Fulham, vencedor do Championship, anunciou esta segunda-feira o vice-campeão inglês.

“O Liverpool pode confirmar que o Fábio Carvalho vai juntar-se ao clube este verão. O atacante de 19 anos vai oficialmente completar a mudança para os reds em 1 de julho”, lê-se no sítio oficial do emblema de Anfield Road, que já conta com o também português Diogo Jota.

Fábio Carvalho foi um dos destaques do Fulham, que assegurou o regresso à Premier League e venceu o segundo escalão do futebol inglês, tendo marcado 10 golos e feito oito assistências nas 36 presenças na equipa comandada por Marco Silva.

“Um talento empolgante nascido na região de Lisboa, Carvalho estreou-se pela seleção portuguesa de sub-21 em março, depois de ter representado a Inglaterra nas categorias mais jovens”, acrescentou o finalista da Liga dos Campeões.

O médio ofensivo natural de Torres Vedras alinhava desde 2015/16 no Fulham, que, sem ter revelado o destino, já tinha confirmado a sua saída.

Fábio Carvalho, que se iniciou nas camadas jovens do Benfica, ainda alinhou durante duas temporadas no Balham, antes de rumar ao Fulham.

Só quero agradecer tudo o que fizeram por mim, dentro e fora do terreno de jogo. No campo, cantam o meu nome e puxam por mim, fora do campo estão sempre a saudar-me. Até a minha família tem fãs a abordarem, a cumprimentarem, o que me deixa feliz”, referiu Fábio Carvalho, em declarações reproduzidas pelo Fulham.

Igualmente citado pelo clube, o vice-presidente do Fulham elogiou o português, reconhecendo a incapacidade para o manter no plantel.

“O Fábio é um grande talento e fizemos todos os possíveis para conseguir um contrato mais longo, e que pudesse jogar na Premier League pelo Fulham, mas isso não foi possível. Conseguimos que terminasse esta campanha vitoriosa e, por isso, vai ser lembrado pelos nossos adeptos com muito carinho. Conseguimos o melhor que podíamos para o clube e, agora, desejo sucesso para o futuro do Fábio, agradecendo o seu contributo por esta época fantástica”, afirmou Tony Khan.