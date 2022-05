A Câmara de Ílhavo informo, esta quarta-feira, que decidiu suspender os trabalhos de limpeza dos passadiços da Praia da Barra e vai reunir-se com a Quercus e o Movimento Não Lixes, que criticaram a intervenção.

A presença de máquinas no areal para limpeza e retirada de areia nos passadiços está na origem de um comunicado conjunto daqueles movimentos, que realçam a importância de defender as dunas como elemento natural de defesa contra a erosão costeira.

Não se compreende que se façam intervenções na crista das dunas com a utilização de maquinaria pesada, levando à mobilização de grande quantidade de material arenoso e a uma destruição completa do coberto vegetal”, refere o comunicado, acrescentando que estão a ser utilizadas “máquinas com 20 toneladas”.