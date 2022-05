Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um condutor de um Tesla reportou um incidente em Vancouver, no Canadá, em que o seu Model Y se incendiou sem razão aparente. Como sempre acontece em casos que envolvem veículos que se comercializam nos EUA, a entidade responsável pelo transporte rodoviário norte-americano, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) entrou em campo, ao solicitar à Tesla dados para apurar o que aconteceu.

Quem divulgou este pedido da autoridade americana foi a Reuters, a quem a NHTSA admitiu que estava “a par do incidente” e disse que já tinha “contactado o construtor em busca de mais informações”. O que será fácil de satisfazer, uma vez que, ao contrário do que aconteceu com o antigo BMW Série 7 em que se deslocava o ex-ministro Eduardo Cabrita, todos os Tesla registam o que acontece a cada instante, permitindo saber se houve impactos ou acidentes anteriores, se o pack de baterias sofreu algum embate, qual a temperatura das células do acumulador e onde começou o incêndio, recorrendo ainda às imagens recolhidas pelas câmaras para esclarecer todos os pormenores. E é exactamente a estas informações que a NHTSA quer ter acesso.

O condutor Jamil Jutha afirmou, na altura do incidente, que o seu Model Y, com cerca de seis meses, começou a fazer fumo e perdeu toda a energia, impedindo-o de movimentar o veículo e até baixar o vidro ou abrir a porta, ambos com comando exclusivamente eléctrico. O condutor teve que partir do vidro da porta para conseguir sair. Mas a EveryAmp divulgou um vídeo em que mostra a forma de abrir mecanicamente a porta de um Model 3 (que é igual ao sistema utilizado pelo Model Y), algo que figura no manual de instruções e que todos os condutores deveriam saber, para conseguirem abandonar o veículo em situação de emergência, como pode ver em baixo:

Resta aguardar que a NHTSA analise os dados e divulgue uma explicação cabal para o que aconteceu em Vancouver.