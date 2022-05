Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Fernando Pimenta coloca uma coisa na cabeça, é complicado desistir. É complicado ou é mesmo impossível desistir. E o exemplo paradigmático disso mesmo foi a medalha conseguida em Tóquio no verão, vingando nos Jogos de 2020 a desilusão sentida em 2016 na final de K1 1.000 (e em relação a essa parte olímpica, a cabeça ainda está focada num ouro em Paris-2014). No último fim de semana, na Taça do Mundo de Racice, o canoísta de Ponte de Lima falhou apenas a vitória na final de K1 5.000. Não esqueceu. E a resposta chegou este domingo, com o triunfo categórico na prova por mais de sete segundos.

Assim, Fernando Pimenta, o grande ás da Seleção na Polónia capaz de jogar em todos os “naipes”, fechou da melhor forma a presença na Taça do Mundo de Poznan, ganhando quatro medalhas de ouro noutras tantas finais disputadas entre sábado e domingo: vitória em K1 1.000, vitória em K1 500, vitória em K2 500 mistos com Teresa Portela e, agora, vitória em K1 5.000. Melhor era mesmo impossível.

