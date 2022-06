Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 99.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A situação em Severodonetsk permanece difícil. As tropas russas controlam 80% destaca cidade no leste da Ucrânia, afirmaram esta quarta-feira as forças de Kiev. Já esta quinta-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que a maior parte de Severodonetsk está nas mãos de Moscovo.

Na mais recente atualização sobre o conflito, que está no 99.º dia, o Ministério britânico garante que a Rússia “continua a obter ganhos constantes” na região de Severodonetsk, possibilitados por “uma forte concentração de artilharia”. Ainda assim, as forças do Kremlin sofreram perdas no processo.

