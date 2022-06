Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou, esta quarta-feira ao final da tarde, dois programas para dar resposta aos “problemas estruturais” do Serviço Nacional de Saúde. Um dos pacotes inclui medidas a “curto prazo”, como a alteração das remunerações dos médicos nas urgências, enquanto o segundo pretende combater dificuldades a “médio prazo”, incluindo os problemas na capacidade formativa.

A governante socialista admitiu que os problemas nas urgências de obstetrícia e de ginecologia “resultam naturalmente de fragilidades do número de recursos humanos disponíveis no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para assegurar as escalas”. A ministra não escondeu que tem havido dificuldades na composição de equipas de escala principalmente naquela especialidade: “Tem falhado a capacidade regional que permite à rede funcionar sem desequilíbrios.”

Uma das medidas do programa a curto prazo apresentadas esta quarta-feira passa pela criação de uma “comissão de acompanhamento” que irá identificar os recursos disponíveis em cada hospital e também aprovar o “modelo de articulação e gestão integrada dos hospitais de cada região”.

“Esta comissão irá funcionar num modelo semelhante, sendo que o seu trabalho é muito vocacionado para aquilo que é o curto prazo”, nos meses de junho, julho, agosto e setembro, avançou a ministra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marta Temido adiantou que esta comissão vai identificar os recursos disponíveis por hospital e região, mas também aprovar um modelo de gestão integrada de cada região, apoiando as administrações regionais de saúde nesse trabalho, “centralizando, analisando e apoiando os planos de contingência de cada hospital”.

Em termos concretos, a governante explicou que uma das funções desta comissão passa pela possibilidade de celebrar acordos com o setor privado. “Já o fizemos em outras situações”. Uma outra “tarefa muito importante” desta nova comissão será ainda o acompanhamento dos indicadores de saúde materna no curto prazo para efeitos de monitorização da qualidade.

Além disso, o Governo vai negociar as remunerações dos médicos nas urgências, havendo uma reunião agendada para esta quinta-feira com as estruturas sindicais.

“Todas as áreas governativas se empenharam em desenhar, num prazo muito curto, uma proposta de solução que responde às principais preocupações das estruturas”, disse a governante, que considerou, sem especificar os valores que serão alvo de negociação, ser uma “solução que envolve a correção de potenciais desigualdades” gerada pelos montantes pagos aos prestadores de serviços nesta área.

Tendo em conta o plano a longo prazo, Marta Temido anunciou que se levará a cabo um novo “desenho da de rede de referenciação hospitalar no prazo de 180 dias” na área da saúde materno-infantil. Esta é, aliás, uma meta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sinalizou a ministra.

Admitindo que existe um “problema de atratividade do trabalho médico”, a ministra sublinhou que uma das prioridades do Governo passa por “reforçar as capacidades formativas do país” no que concerne à preparação da carreira médica. “Precisamos de aumentar capacidade formativa”, sublinhou, referindo que no último concurso de médicos especialistas ficaram vagas por preencher.

Outra das “entroses” do SNS apontadas por Marta Temido foi a “dependência das instituições a empresas prestadoras de serviços”.

Marta Temido abordou ainda o caso do bebé que morreu numa urgência das Caldas da Rainha. “Gostava de distinguir os casos dramáticos para quem trabalha em serviços que lidam com a vida e a morte. Não são apenas casos são cicatrizes profundíssimas”, afirmou a ministra, que garantiu que serão apurados “até às últimas consequências” todos os factos que levaram à morte do recém-nascido.

O anúncio da realização da conferência de imprensa foi feito pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, na tarde desta quarta-feira, numa altura em que os serviços de urgências, principalmente de obstetrícia, têm enfrentado problemas em hospitais por todo o país.

“Hoje às sete da tarde a senhora ministra da Saúde dará uma conferência de imprensa onde apresentará o resultado do trabalho que o Governo desenvolveu tendo em vista responder não só à situação da contingência e aos problemas que estamos a viver nestes dias, mas sobretudo encontrar uma resposta estrutural para os desafios que o SNS tem, designadamente na área hospitalar”, anunciou então Costa, assumindo que, “para além dos problemas de contingência, há problemas estruturais que têm de ter resposta”.