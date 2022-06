Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 117.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A falta de exportação de cereais, com milhões de toneladas bloqueados pela Rússia, está a gerar preocupação junto dos chefes da diplomacia europeia, reunidos esta segunda-feira para discutir o assunto, e já é classificada como “um verdadeiro crime de guerra”.

Com a ofensiva russa a manter-se focada na região de Donbass, o ministério da Defesa britânico garante que a força aérea está a ter um desempenho pior do que era esperado e a deixar boa parte do esforço para as forças terrestres, que estarão “exaustas”.

Fique aqui com um ponto de situação das informações mais relevantes das últimas horas na guerra da Ucrânia.