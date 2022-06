Conor McGregor aparece em tribunal para responder a seis acusações de infração ao código da estrada

Tudo começou a 22 de março deste ano, quando McGregor conduzia um Bentley Continental GT na autoestrada N4, que liga Lucan e Palmerstown, na capital irlandesa, e terá chamado a atenção de alguns agentes da polícia, que o mandaram parar. Aí, o atleta de 33 anos foi detido por “delitos de trânsito” e levado para a esquadra de Lucan, de onde foi libertado, mais tarde, sob pagamento de uma fiança.

O também conhecido como “Notorious” está longe dos ringues (octógonos) desde que partiu a tíbia junto ao tornozelo no combate no qual perdeu para DustinPoirier, em julho do ano passado. Na época, a falta de bons resultados era já notória: desde 2016, McGregor venceu apenas um em quatro combates, somando ainda duas derrotas com Poirier em menos de seis meses.