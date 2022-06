Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não podemos colocar pressão excessiva sobre as famílias no processo de transição energética”, afirmou António Costa esta sexta-feira para justificar a proposta subscrita por Portugal para adiar por cinco anos, até 2040, a meta de 0% de emissões de CO2 que equivale ao fim da venda de veículos com motor a combustão (combustíveis fósseis). O primeiro-ministro explicou que a posição assumida no parecer entregue à Comissão Europeia e que é subscrito por cinco países — Portugal, Itália, Bulgária, Roménia e Eslováquia — é a de que em vez de se reduzir em 100% as emissões de CO2 até 2035, a redução seja de 90%, o que é compatível com a manutenção de carros híbridos.

A eliminação da totalidade das emissões de CO2 produzidas por veículos, a partir de 2035, o que implica o fim da produção e venda destes automóveis, foi aprovada no Parlamento Europeu, mas terá ainda de ser votada pelos ministros do Ambiente e Energia num conselho da próxima terça-feira.

