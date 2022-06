A Polícia Judiciária está a investigar o possível homicídio de uma mulher, de 46 anos, que foi encontrada morta no domingo, juntamente com o marido, numa habitação no concelho de Cascais, disse à agência Lusa fonte policial.

Os dois corpos foram encontrados numa habitação na localidade da Abóboda, freguesia de São Domingos de Rana, desconfiando as autoridades de que se trata de um crime em contexto de violência doméstica, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

“O caso já está entregue à Polícia Judiciária. Parece-nos que se trata de um contexto de violência doméstica”, afirmou.

Segundo a mesma fonte, o alerta para esta ocorrência foi dado às 13h40 e no local estiveram elementos da PSP, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Corporação de Bombeiros da Parede.