Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta segunda-feira que há 17 novos casos da varíola dos macacos, fazendo um total de 365 casos em Portugal.

No site do organismo da saúde, pode ler-se que o número total de casos regista-se em pessoas entre os 19 e 61 anos e com maior incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas “já existem casos nas restantes regiões (Norte, Centro, Alentejo e Algarve)”. A DGS diz ainda que os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Em comunicado, é recordado que “uma pessoa que esteja doente deixa de estar infeciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas”.

A Direção-Geral da Saúde já tinha dado indicações sobre comportamentos de risco e essenciais cuidados a ter para proteção pessoal e para evitar a propagação da infeção.