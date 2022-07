O oposicionista russo, Alexei Navalny, que está preso, anunciou esta segunda-feira a criação de um Fundo Internacional contra a Corrupção, integrado por personalidades como o filósofo Francis Fukuyama ou a vencedora de um Prémio Pulitzer Anne Applebaum.

1/5 No sooner said than done.

We talked about the fact that Putin and his crooks will not succeed in destroying the Anti-Corruption Foundation. On the contrary, it will become a global international foundation.

— Alexey Navalny (@navalny) July 11, 2022