Não era uma missão impossível, seria certamente uma missão complicada. Depois de ter ficado sem toda a equipa no Grande Prémio Douro Internacional este sábado, na sequência da suspensão de oito corredores da equipa W52 FC Porto entre outros elementos da equipa, José Neves aguentara a camisola amarela ganha na segunda etapa no contrarrelógio em Resende e tentaria agora segurar a vitória na quarta e última tirada, em Lamego. No entanto, e antes das emoções, fez questão de expressar publicamente uma mensagem.

“A nossa e a vossa indignação transformem-na em sucesso. Eles que vivam e verão”, dizia uma tarja que foi levantada pelo corredor e pelos elementos do staff da formação azul e branca antes da etapa deste domingo e que foi depois partilhada nas redes sociais da equipa. No final, essa mesma “indignação” foi transformada em “sucesso” e José Neves conseguiu mesmo segurar a camisola amarela da competição.

