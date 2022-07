Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Supertaça Cândido de Oliveira é disputada anualmente, desde 1979, entre o vencedor da Taça de Portugal e o campeão nacional de futebol. Esta sexta-feira, 43 anos depois, é o FC Porto que leva o seu 23º troféu para casa, que disputou com o Tondela a uma mão — apenas um jogo para a atribuição do trofeú, realizado num campo estipulado pela Federação Portuguesa de Futebol. Até 2000, as edições eram a duas mãos.

O troféu da Supertaça foi conquistado mais vezes pelo FC Porto, que arrecada 23 títulos. Nos últimos cinco anos, não foi diferente.

2018 — FC Porto e Desportivo das Aves: os dragões conquistaram a sua 21.ª Supertaça Cândido de Oliveira, ao vencerem o Desportivo das Aves por 3-1 . Os avenses foram os primeiros a marcar, mas os três golos de Brahimi, Maxi Pereira e Corona fizeram reviraram o marcador.

— e Desportivo das Aves: os dragões conquistaram a sua 21.ª Supertaça Cândido de Oliveira, ao vencerem o Desportivo das Aves por . Os avenses foram os primeiros a marcar, mas os três golos de Brahimi, Maxi Pereira e Corona fizeram reviraram o marcador. 2019 — Benfica e Sporting: as águias venceram, pela oitava vez, a Supertaça portuguesa de futebol, ao derrotarem o Sporting por 5-0 . Rafa, aos 40 minutos, Pizzi, aos 60 e 75, Grimaldo, aos 64, e Chiquinho, aos 90, foram os marcadores. O Sporting não perdia com o Benfica por 5-0 desde 1986.

— e Sporting: as águias venceram, pela oitava vez, a Supertaça portuguesa de futebol, ao derrotarem o Sporting por . Rafa, aos 40 minutos, Pizzi, aos 60 e 75, Grimaldo, aos 64, e Chiquinho, aos 90, foram os marcadores. O Sporting não perdia com o Benfica por 5-0 desde 1986. 2020 — FC Porto e Benfica: os azuis e brancos conquistaram a 22.ª Supertaça, vencendo o Benfica por 2-0 , com golos de Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e Luis Díaz.

— e Benfica: os azuis e brancos conquistaram a 22.ª Supertaça, vencendo o Benfica por , com golos de Sérgio Oliveira, de grande penalidade, e Luis Díaz. 2021 — Sporting e SC Braga: os leões venceram, seis anos depois, a nona Supertaça Cândido de Oliveira, ao vencerem os braguistas por 2-1 . O SC Braga colocou-se em vantagem, por intermédio de Fransérgio. No entanto, o Sporting deu a volta ainda no primeiro tempo com os golos de Jovane Cabral, aos 29, e Pedro Gonçalves, aos 43.

— e SC Braga: os leões venceram, seis anos depois, a nona Supertaça Cândido de Oliveira, ao vencerem os braguistas por . O SC Braga colocou-se em vantagem, por intermédio de Fransérgio. No entanto, o Sporting deu a volta ainda no primeiro tempo com os golos de Jovane Cabral, aos 29, e Pedro Gonçalves, aos 43. 2022 — FC Porto e Tondela: os azuis e brancos cumpriram o prometido por Pinto da Costa, o presidente do clube. Venceram os Beirões por 3-o, com golos de Taremi e Evanilson.

O FC Porto sai, esta sexta-feira, campeão pela 23ª vez, assegurando o primeiro lugar (a larga distância) no pódio dos clubes com mais Supertaças. O Sporting já conquistou o troféu nove vezes, o Benfica oito, o Boavista três e o Vitória SC uma.

