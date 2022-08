Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passados 15 dias após o funeral da primeira mulher do ex-presidente dos EUA Donald Trump, surgem especulações sobre o local escolhido para a sepultura. Ivana Trump foi enterrada perto do primeiro buraco do campo de golfe do ex-marido em Bedminster, no estado norte-americano de Nova Jérsia e a escolha poderá trazer benefícios à família, uma vez que pode resultar na isenção de vários impostos.

A ProPublica, uma organização de jornalismo de investigação sem fins lucrativos, divulgou documentos fiscais do Fundo da Família Trump que apontam nesse sentido. Os documentos mostram que o fundo procurou designar uma propriedade próxima em Hackettstown, que fica a cerca de 32 km de Bedminster, como uma empresa de cemitérios.

Assim, pode tratar-se de uma tentativa para beneficiar do código fiscal de Nova Jérsia, que refere que os cemitérios estão isentos de pagar impostos, taxas e avaliações. Também as companhias de cemitérios estão isentas de quaisquer impostos imobiliários, taxas e avaliações ou impostos sobre propriedade pessoal nas suas terras, bem como impostos comerciais, de renda ou sobre herança.

Segundo a Buisness Insider, Donald Trump pretendia há pelo menos uma década construir um cemitério junto ao campo de golfe. Num estado onde os impostos de propriedade e terras são conhecidos por ser elevados, a escolha do local para o enterro pode assim trazer vantagens para o fundo da família, que surge como o proprietário do negócio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ivana Trump foi a primeira mulher de Donald Trump, com que teve três filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. A notícia da sua morte, aos 73 anos, foi anunciada pelo ex-marido através das redes sociais.

O casamento entre os dois durou 15 anos e o casal foi proeminente na alta sociedade de Nova Iorque durante a década de 1980.