O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber um Grande Prémio do Campeonato do Mundo de MotoGP. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Motociclismo, que anunciou que o circuito de Portimão vai albergar a corrida inicial do Mundial 2023, naquela que será a primeira vez que a temporada da modalidade vai arrancar em Portugal.

“O Grande Prémio de Portugal será o primeiro evento do Mundial 2023 de MotoGP, com o deslumbrante Autódromo Internacional do Algarve a receber a corrida inicial da temporada de 24 a 26 de março de 2023. O calendário completo e provisório será publicado pela Federação no tempo devido, sendo que a primeira corrida já pode ser confirmada”, pode ler-se na nota partilhada esta terça-feira no site da organização.

BREAKING: Portimao to host #MotoGP2023 season opener! ???? See you there as 2023 gets underway on the 26th of March! ????️#PortugueseGP ???????? | ????https://t.co/2cP8VuPaDa — MotoGP™???? (@MotoGP) August 2, 2022

“O Grande Prémio de Portugal de 2023 marca a primeira vez que o calendário de MotoGP vai começar na Europa desde 2006 e será apenas a terceira corrida inaugural a acontecer na Europa em mais de três décadas. Será a primeira vez que Portugal vai receber a primeira corrida do ano”, continua o comunicado, que revela ainda que o Autódromo Internacional do Algarve vai contar com novas cores na pista e que os testes de oficiais de pré-temporada também vão decorrer em Portimão nas semanas anteriores ao Grande Prémio.

O Mundial de MotoGP voltou a Portugal em 2020, quando o circuito algarvio surgiu como alternativa aos países que se afastaram do calendário devido à pandemia de Covid-19, e desde então que Portimão tem sido passagem obrigatória ao longo da temporada. Miguel Oliveira venceu precisamente há dois anos, em 2020 e quando ainda estava na Tech3, e Fabio Quartararo terminou no primeiro lugar tanto em 2021 como já em 2022, no final do passado mês de abril. Os bilhetes para o Grande Prémio de Portugal 2023 já estão à venda.