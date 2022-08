Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra da Saúde fez vários telefonemas a diretores de serviço de Obstetrícia e Ginecologia devido às escalas de trabalho dos médicos. O Observador sabe que Marta Temido se mostrou preocupada com as falhas nas escalas — que têm levado ao encerramento de vários serviços — e que sugeriu até cancelar férias a alguns profissionais de saúde para colmatar essa situação.

Um dos diretores de serviço da ARS Lisboa e Vale do Tejo, que prefere o anonimato, conta ao Observador que a ministra da Saúde lhe ligou diretamente a questionar se havia a possibilidade de “melhorar a escala” que tinha sido divulgada. “Exaltada” e “em pânico” por ter percebido a gravidade da situação, Marta Temido procurava junto do responsável uma solução rápida e eficaz para evitar dias de caos naqueles serviços.

O responsável pelo serviço diz que “foi um telefonema desagradável“, garantido que a ministra o “culpou” e responsabilizou pela falta de médicos nas escalas que tinham sido desenhadas, quando o hospital está “numa situação muito difícil” e com “poucos recursos humanos”.

O diretor de serviço admite que a escala estava com enormes falhas, mas que foi sendo melhorada ao longo do tempo. Porém, recusou o cancelamento de férias a profissionais de saúde, até porque em setembro o cenário é “pior”. De acordo com o mesmo responsável, a solução poderia “agravar a situação” a médio prazo e levar os médicos a recusarem horas extras que são fundamentais para as escalas.

