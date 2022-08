Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

San Siro praticamente cheio, um ambiente como há muito não se vivia, a condição de “alvo a abater” por ser o campeão em título como não acontecia há mais de uma década, o apoio do inevitável Ibrahimovic que continua a enganar o Bilhete de Identidade e esteve no relvado a puxar pelos companheiros enquanto não pode voltar aos relvados após mais uma operação no final da última temporada. Era neste contexto que o AC Milan iniciava a defesa da Serie A, com uma receção à sempre complicada Udinese que marcava o arranque da Liga italiana. E, de forma inevitável, com os focos apontados a Rafael Leão.

Depois de um final de época que o promoveu a herói rossoneri, pelos golos e assistências nos encontros decisivos que valeram a conquista do título (terminou com um total de 14+12, duplicando aqueles que eram os melhores registos enquanto sénior), o internacional português foi um dos destaques ao longo de toda a pré-temporada e teve agora como prémio a nomeação para a lista de 30 candidatos à conquista da Bola de Ouro. Mais um registo para um avançado que chegou a ser associado ao Real Madrid no verão mas que agora surge apontado ao PSG, de acordo com o L’Équipe e a RMC Sport, numa fase em que o AC Milan parece disposto a ceder às exigências do jogador para prolongar o atual vínculo que acaba em 2024.

🏆 Three Serie A players have been named in the Ballon D'Or Top 30: 🌟 Dusan Vlahovic

🌟 Rafael Leao

🌟 Mike Maignan pic.twitter.com/CG35aFDOY5 — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 13, 2022

“Não estou preocupado com as questões contratuais de Rafael Leão. Vê-se que ele está feliz connosco. É um campeão em termos de força e capacidade de superar os adversários. Pode marcar muitos golos, ainda mais do que aqueles que marcou na temporada passada. Cresceu muito a nível do jogo sem bola, agora tem que conseguir ocupar melhor a área”, comentara o técnico Stefano Pioli à Gazzetta dello Sport.

🇵🇹 Rafael Leão percentages against Udinese: 🔘 100% Dribbles

🔘 100% Long Balls

🔘 100% Ground Duels

🔘 100% Aerial Duels Mr 💯. #ACMilan #MilanUdinese pic.twitter.com/ejD0P016WQ — Mozo Football (@MozoFootball) August 13, 2022

Desta vez, Rafael Leão não marcou nem assistiu no triunfo do AC Milan por 4-2, saindo ainda assim com uma ovação a seis minutos do final, altura em que o encontro já estava resolvido apesar das dificuldades sentidas sobretudo na primeira parte: Rodrigo Becão inaugurou o marcador na sequência de um canto logo no segundo minuto, Theo Hernández empatou de grande penalidade (11′), Rebic fez a reviravolta ainda no quarto de hora inicial com um remate oportuno na área, Adam Masina voltou a empatar no quarto minuto de descontos da primeira parte mas Brahim Díaz (46′) e Rebic (68′) fecharam as contas contra a equipa onde joga o avançado Beto, uma das revelações da última Serie A que entrou aos 67′.

AC Milan 🆚 Udinese… 𝟮': 0-1

𝟭𝟮': 1-1

𝟭𝟱': 2-1

𝟰𝟱': 2-2

𝟰𝟲': 3-2

𝟲𝟴': 4-2 Serie A is back with a bang 💥 pic.twitter.com/FQnqHrIZMJ — LiveScore (@livescore) August 13, 2022

Ainda nesta primeira jornada, o rival Inter conseguiu também ganhar fora ao Lecce com dificuldades extra à mistura, contando com um golo de Dumfries no quinto minuto de descontos a fazer o 2-1 depois de Lukaku ter inaugurado o marcador aos 2′. Já a Atalanta ganhou fora à Sampdória por 2-0 com golos de Rafael Tolói (26′) e Lookman (90+5′), enquanto o Monza perdeu com o Torino no regresso à Serie A (1-2).