Cardiologia. Detetar riscos para prevenir com cirurgias e não ter de remediar com internamento. E evitar mortes

Uma iniciativa

A constatação de determinadas circunstâncias motiva o arranque das pesquisas.

Primeiro, a evidência: as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, representando cerca de um terço do total de óbitos. O aviso é da Organização Mundial da Saúde. Segundo, as dificuldades: o número reduzido de marcadores biológicos — componentes que podem detetar alterações celulares e moleculares — de avaliação do risco cardiovascular tem limitado a redução do impacto dessas doenças. Terceiro, a pertinência de uma análise detalhada. Quarto, o contributo para melhores decisões clínicas.

Nuno Correia Santos é bioquímico e coordena uma equipa multidisciplinar de investigadores — de áreas como bioquímica, medicina, engenharia química, biotecnologia e biologia — que se debruça sobre este problema no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), em Lisboa. Os resultados são promissores e ajudam no prognóstico clínico. Na decisão de operar ou não operar. No limite, salvar vidas.

Elevados níveis de fibrinogénio, uma proteína do sangue crucial no processo de coagulação, têm sido apontados como potenciais indicadores de risco de doença cardiovascular — como insuficiência cardíaca, enfarte de miocárdio, hipertensão, arritmia, miocardite. Numa investigação, há sempre um ponto de partida e vários dados sobre a mesa. Nuno C. Santos debruça-se sobre essa matéria e utiliza uma técnica chamada microscopia de força atómica, semelhante ao que acontece quando se usa uma cana de pesca. É a melhor analogia para perceber essa técnica de nanotecnologia.

Usando uma única molécula de fibrinogénio para tocar na superfície do glóbulo vermelho, “o equipamento vai funcionar como a cana de pesca e esse fibrinogénio como o isco no anzol”, explica o investigador. “No fundo, vamos tocar na célula até que o peixe morda o anzol, que o peixe ligue ao fibrinogénio. E não é um ponto qualquer da célula, é esse recetor que se liga ao fibrinogénio que está na superfície de célula.”