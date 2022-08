Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sempre que o motor de um avião pára, é garantido que o aparelho vai regressar à terra, de uma forma ou de outra. E, na maioria das vezes, com mais estrondo e danos do que seria desejável. Andrew Cho, o piloto do Piper PA-32, um monomotor de dois lugares, sentiu uma perda de potência no aparelho, pelo que não lhe restou outra alternativa que não fosse tentar uma aterragem de emergência na auto-estrada Freeway 91 em Corona, na Califórnia.

Um espaço maior do que o habitual entre veículos, numa via algo movimentada, tornou possível a opção do piloto, mas isso não evitou alguma confusão na 91. O episódio foi registado pelas câmaras dos veículos que circulavam no local, sendo visível o avião “atacar” esta improvisada pista de aterragem a uma velocidade acima do normal, com Cho a perder o controlo do aparelho, provavelmente enquanto tentava evitar os veículos que tinha à sua frente.

O Piper acabou por embater no muro lateral de protecção da auto-estrada e incendiou-se de seguida, devido ao combustível derramado após a colisão. Mas não antes de os dois ocupantes conseguirem abandonar o aparelho sem um beliscão, além do susto e do avião destruído.

De acordo com o relatório dos bombeiros que tomaram conta da ocorrência, o Piper chegou a tocar numa pick-up, partindo-lhe o vidro da porta. No entanto, não provocou outros danos no veículo ou aos três ocupantes que nele seguiam. Veja aqui a reportagem da ABC.