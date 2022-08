Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Simbiose com os principais jogadores nos treinos, coerência nos jogos, goleadas como resultado daquele que é no mínimo um arranque promissor para o PSG. Com apenas uma alteração na equipa, com a saída de Pablo Sarabia para a entrada do já recuperado Kylian Mbappé, Christophe Galtier voltou a apostar nos 11 mais fortes no momento na estreia do campeão no Parque dos Príncipes para alcançar mais uma vitória concludente na Ligue 1 após a vitória na Supertaça frente ao Nantes (4-0) e o triunfo a abrir a Ligue 1 diante do Clermont (5-0). No entanto, os holofotes estão sobretudo focados… num lance.

Num lance ainda na primeira parte, quando a vitória era tudo menos um dado adquirido (embora todos percebessem que era uma mera questão de tempo…), Vitinha teve mais uma boa saída rápida a conduzir a bola e, entre opções de passe à direita e à esquerda, acabou por abrir em Lionel Messi, que trabalhou antes de assistir Hakimi para um remate que passou perto da baliza de Jonas Omlin. Até aqui, tudo certo. No entanto, e puxando o filme atrás, a atitude de Kylian Mbappé deu muito que falar, com o avançado francês a parar de correr pela esquerda no lance quase como se estivesse amuado por não receber a bola.

Mbappé desistindo e virando as costas pro lance depois de não receber o passe que queria (já imagino a choradeira e a encheção de saco se fosse outro jogador aí)pic.twitter.com/QMb3O89wfU — Renato (@rgomesrodrigues) August 13, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Mbappé um competidor, ele quer estar bem e procura estar bem rápido. Vai necessitar ainda de algum tempo para poder estar a 100%. Aí, quando estiver a 100%, vai fazer ainda mais a diferente. Sim, vi a ação que teve no final da primeira parte. Mais uma vez, repito: o Kylian jogou apenas 45, 60 ou 30 minutos nos jogos particulares. O seu último jogo foi há três semanas e por isso sabia que os níveis físicos sentiriam isso. Perfis de competidores e grandes jogadores são tudo menos um problema, é mais difícil quando não se tem jogadores deste nível. São todos competidores, todos querem jogar, todos querem marcar, ninguém quer sair”, comentou no final da partida do técnico francês Christophe Galtier.

Com mais dois golos (43′ e 51′), Neymar, que está a ter um início de época endiabrado, voltou a ser a grande figura da equipa num encontro que assinalou a estreia de Renato Sanches, médio português controlado ao Lille que entrou e passado um minuto estreou-se a marcar, fazendo o então 5-1 após assistência de Nuno Mendes. Falaye Sacko (39′, na própria baliza) e Kylian Mbappé (69′) marcaram os restantes golos de uma goleada que reforçou o estatuto de líder do PSG na Ligue 1.