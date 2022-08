O atual presidente da federação distrital do PS de Viana do Castelo, Miguel Alves, anunciou esta terça-feira a recandidatura a um último mandato nas eleições para aquele órgão partidário, marcadas para 4 de novembro.

“Candidato-me com trabalho feito e com o mesmo espírito de serviço ao Alto Minho e ao Partido Socialista que sempre me norteou nestas funções”, afirmou esta terça-feira à agência Lusa, o socialista, que também preside a um último mandato autárquico no concelho de Caminha.

Para Miguel Alves, que é também presidente do Conselho Regional do Norte [órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)], “o PS tem feito um caminho extraordinário de reforço da sua posição e das suas ideias no distrito”.

Neste momento, o PS lidera a maioria das Câmaras Municipais, tem três deputados de exceção que presidem ou pertencem às comissões mais relevantes da Assembleia da República e tem três alto-minhotos como secretários de Estado do Governo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder socialista acrescentou que “o PS do distrito de Viana do Castelo é uma referência a nível nacional, deu um salto de qualidade e prestígio nos últimos anos, é distinguido com momentos de ‘rentrée’ política, jornadas parlamentares, sendo notória a presença constante dos nossos dirigentes e a admiração que têm pelo trabalho dos nossos autarcas”.

“A voz do PS Alto Minho é ouvida e respeitada em todo o país e isto deve-se à qualidade do trabalho das estruturas, dos autarcas e da militância. Candidato-me para fazer mais e para fazer ainda melhor. Estou mais motivado que nunca para poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido”, sustentou Miguel Alves que acumula funções na Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo, no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e no Comité das Regiões em Bruxelas.

O socialista de 46 anos adiantou ter “o suporte de toda estrutura socialista, juntando apoios de todos os presidentes de Câmara do PS, dos 10 presidentes de concelhia e das presidentes da Juventude Socialista e das Mulheres Socialistas no distrito de Viana do Castelo.

Líder da Federação Distrital do PS de Viana do Castelo há mais de seis anos, Miguel Alves, adiantou que ter assumido a recandidatura na reunião da comissão política da federação realizada no passado dia 5 de agosto.

Na reunião ficaram marcadas as datas das eleições para as concelhias, que decorrerão no dia 7 de outubro, e para a Federação distrital, para 4 de novembro. Já o Congresso Federativo ficou agendado para 19 de novembro, em Melgaço.