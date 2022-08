Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Marinha Portuguesa impediu na madrugada deste sábado uma trasfega de crude de um navio petroleiro da República da Síria para outra embarcação a mais de 155 quilómetros a sul de Portimão — o segundo caso em menos de uma semana detetado em águas portuguesas.

Numa publicação nas redes sociais feita este domingo, a Marinha explica que detetou um “movimento suspeito de um navio petroleiro, que se encontrava a pairar, dentro das águas sob jurisdição nacional”. “O navio da Marinha NRP Cassiopeia dirigiu-se para o local, a cerca de 85 milhas náuticas a sul de Portimão, o equivalente a mais de 155 quilómetros”, lê-se.

O navio em causa “encontrava-se sem seguimento, perto do limite sul da Zona Económica Exclusiva (ZEE)”. De acordo com a Marinha, apresentava “um comportamento que indiciava preparativos para a prática de abastecimento e trasfega de crude”.

O navio da Marinha aproximou-se e estabeleceu comunicações com o mesmo, alertando os tripulantes de que “Portugal, ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, não autoriza a realização de atividades de reabastecimento dentro da Zona Económica Exclusiva Nacional, por acarretarem um risco potencial para a ocorrência de poluição no mar“.

O petroleiro alegou que se encontrava com avaria nas máquinas principais e que necessitava de algumas horas para a sua reparação, informando que estava a aguardar instruções da companhia sobre o porto de destino”, indica a Marinha no comunicado.

Depois da interseção, o “navio após algumas horas iniciou a navegação, encontrando-se atualmente a sair da ZEE de Portugal Continental”. “O Estado português, através da Marinha Portuguesa, garante o cumprimento da lei nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, pelo que não permite o desenvolvimento deste tipo de atividades na ZEE nacional”, refere ainda o comunicado.

Este é o segundo caso detetado em menos um pouco mais de uma semana: no passado dia 14 de agosto, a Marinha Portuguesa evitou uma trasfega de crude entre dois navios na Zona Económica Exclusiva da Madeira.