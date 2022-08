PS assume pelouros na Câmara de Oeiras

Fernando Curto e Bruno Magro, cabeça de lista e candidato número 2 do PS nas eleições autárquicas em 2021 no concelho, respetivamente, suspendem os mandatos, dando o cargo de vereadora a tempo inteiro àquela que foi a terceira na lista, como explica um despacho da câmara partilhado pela coligação “Evoluir Oeiras” (BE, Livre e Volt) no Twitter.

???? Ao longo deste mandato, o PS Oeiras tem tentado fazer-se passar por oposição à governação de Isaltino Morais. Sabemos que nunca foi verdadeiramente o caso. pic.twitter.com/vrwz94SVrr — Coligação Evoluir Oeiras (@evoluiroeiras21) August 22, 2022

No comunicado do município, que faz parte do distrito de Lisboa, o presidente da autarquia, Isaltino Morais, referiu que no início do mandato se mostrou disponível para dar pelouros aos vereadores da oposição “caso assim desejassem”.

“Nas últimas semanas o Partido Socialista informou pretender assumir responsabilidades na Câmara Municipal”, afirmou o independente, eleito com maioria absoluta.

O PSD decidiu aceitar pelouros em janeiro deste ano, o que levou o rosto do partido nas eleições em Oeiras, Alexandre Poço, a suspender o mandato de vereador por não concordar com a decisão da concelhia.

Atualmente, Susana Duarte é a vereadora do PSD na câmara, sendo a responsável pelas pastas de Feiras e mercados, Cemitérios e Atividades económicas do município.

A única vereadora sem pelouros passa a ser Carla Castelo, eleita pela coligação “Evoluir Oeiras”.

Numa mensagem publicada ontem na rede social Twitter, Carla Castelo assumiu “muita honra” em representar a oposição e recusou aceitar pelouros num executivo de Isaltino Morais por não se rever “nas suas políticas nem na sua forma de fazer política”.

A Democracia não se faz de unanimismos. Faz-se de diferentes propostas, de discussão, de escrutínio e de compromissos. A Oposição é um pilar da #Democracia. No Grupo Político @evoluiroeiras21 temos muita honra em representar esse pilar em #Oeiras. https://t.co/rr2Q3VDkSs — carlacastelo (@carlacastelo) August 22, 2022

Nas eleições autárquicas de 2021, o movimento independente “Isaltino – Inovar Oeiras” venceu com maioria absoluta (50,9% dos votos) e conseguiu oito de 11 lugares no executivo, enquanto PS, PSD e Bloco elegeram um vereador cada.