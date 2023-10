Dois meses depois do arranque da Jornada Mundial da Juventude, foram já divulgados 264 processos de contratação para o evento — que vão desde a compra de comida e cabos de esfregonas à reabilitação do aterro sanitário de Beirolas, que estava selado há mais de duas décadas. A grande maioria foram ajustes diretos (226), sendo que os restantes 38 se dividem entre concursos públicos, adjudicações por consulta prévia e concursos limitados. E há muitos assessores contratados, que entretanto se mantêm.

Segundo um levantamento exaustivo do Observador, os contratos celebrados por entidades públicas já publicados no Portal Base somam um total de 41,6 milhões de euros (valor sem IVA). E os ajustes diretos representam a maior fatia: cerca de 23 milhões de euros (sem IVA).

A previsão de gastos com o evento apontava para entre 30 e 35 milhões no caso do Governo e da Câmara de Lisboa e de 10 milhões no que toca à Câmara de Loures. Isto reforça que não foram ainda publicados todos os contratos, pelo que os valores deverão aumentar nos próximos meses, com a publicação de novos procedimentos realizados no âmbito do encontro de jovens católicos em Portugal, que decorreu entre 1 a 6 de agosto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.