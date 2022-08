Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PS anunciou esta semana que vai assumir pelouros no executivo municipal de Oeiras, mas esta decisão não foi bem recebida pela Federação do PS/Lisboa. Segundo o Expresso, o vice da bancada parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves, não vê justificação para a “rendição” do PS em Oeiras, onde Isaltino Morais foi eleito com maioria absoluta.

Pedro Delgado Alves explicou que a concelhia de Oeiras deveria ter esperado pelas eleições para a Comissão Política de Oeiras antes de aceitar o acordo para atribuir pelouros a Filipa Laborinho, única vereadora socialista naquela autarquia.

Isaltino tem maioria absoluta, a gestão do município está garantida, por isso ao PS cabe o papel de oposição credível e não de parceiro, sob pena de os eleitores continuarem a preferir o original à cópia”, referiu o dirigente socialista.

Filipa Laborinho será vereadora responsável pelas pastas da Sustentabilidade, Ação Climática, Igualdade e Descentralização, mas Pedro Delgado Alves considera que, uma vez que não está “em causa a governabilidade autárquica, não há necessidade de acordos de salvação da pátria”.