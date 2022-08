Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mito

Rua de José Falcão, 183 (Porto). Tel.: 22 208 1059. Terça, quarta e sábado, das 19h às 22h30; quinta e sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 23h30

Para refrescar o palato: desde o verão de 2017 que o chef Pedro Braga mostra toda a sua criatividade e arrojo, num conceito de fine dining, no restaurante Mito, na baixa portuense. Recentemente lançou uma nova carta a combinar com a estação quente, onde os sabores frescos, a atenção redobrada aos vegetais e as influências mais exóticas dão nas vistas. Aos já famosos croquetes de boi velho com maionese de chouriço e à bolinha de Berlim com creme de presunto pata negra e bacon, juntam-se agora uma beterraba curada, um ceviche de abacaxi, um crudo de lúcia perca e um tártaro de alcatra. Nos peixes reinam o arroz de tamboril com camarão e caril, o robalo com gratin de batata, alface do mar, salicórnia e óleo de chouriço ou a lula com um gnocchi de mandioca, pico de gallo e coentros, já no universo carnívoro, destacam-se o cabrito com nabiças grelhadas, o porco bísaro e a vazia maturados. As sobremesas elaboradas prometem combinações improváveis e gulosas, como o chocolate negro com caramelo, paçoca de avelã, gelado de nata e flor de sal, uma tartelete de laranja queimada com gelado de limão ou o mochi gelado de côco com calda de manga, côco tostado e óleo de erva príncipe.

Feira do Livro

Parque Eduardo VII (Lisboa). Sábado, das 11h às 00h, e domingo, das 11h às 22h. Jardins do Palácio de Cristal (Porto). Sábado, das 11h às 23h, e domingo, das 11h às 21h. Até 11 de setembro. Entrada livre

Para renovar a biblioteca lá de casa: chegou aquela altura do ano em que se torna mais fácil conhecer as novidades literárias e é quase impossível não levar alguns livros para casa. Em Lisboa pode contar com 340 os pavilhões e 140 expositores, naquela que é a maior edição de sempre da Feira do Livro, e o programa divide-se entre apresentações, sessões de autógrafos e até iniciativas solidárias e com descontos. Já no Porto, o evento homenageia a poesia Ana Luísa Amaral e inclui mais de 100 atividades para todas as idades, que acontecem não apenas nos Jardins do Palácio de Cristal, mas também a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa do Roseiral e a Extensão do Romantismo, entre concertos, conversas, sessões de cinema e ciclos de poesia brasileira, que simbolicamente assinalam a celebração do bicentenário da independência do Brasil.

Festival Tomate Coração de Boi

Quinta de Nápoles (Santo Adrião, Armamar – Viseu). Tel.: 25 485 5436. Sexta-feira, a partir das 18h, e sábado, a partir das 17h30

Para fazer uma vénia ao tomate: mais carnudo, suculento e com poucas sementes, assim é o tomate coração de boi. Durante o mês de agosto é o principal cabeça de cartaz num festival gastronómico em pleno Alto Douro Vinhateiro, provando que a região não é apenas famosa pelo vinho do Porto. No evento que já vai na sua sétima edição, 18 restaurantes, oriundos de Lamego, Pinhão, Régua ou Torre de Moncorvo, apresentam as suas propostas com este produto local, das sopas às saldas, passando pelas sobremesas, as opções são mais do que muitas. A anfitriã desta edição será a Quinta de Nápoles, da família Niepoort, uma das mais antigas propriedades da região demarcada do Douro, que acaba de abrir portas ao público junto à margem do rio Tedo. É lá que este fim de semana se realiza o concurso que premeia o melhor produtor de tomate da temporada, e no sábado, junto à capela de Arroios, em Vila Real, acontece a prova e venda daquele que é considerado um dos melhores tomates do mundo.

Mercearia do Bacalhau

Rua Ângela Adelaide Calheiros Carvalho Meneses, 266 (Maia). Tel.: 91 508 4351. Segunda a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 00h

Para os amantes de bacalhau: depois de inaugurar restaurantes como o Coreto, a Biferia ou a Casa de Repasto, Pedro Maia aventura-se agora num projeto gastronómico onde o bacalhau é mesmo o protagonista. O novo espaço na Maia junta um restaurante com interpretações originais do famoso peixe e uma mercearia fina com produtos tradicionais, dos enlatados aos frutos secos, que o cliente pode e deve levar para casa. No menu não faltam os bolinhos e pataniscas de bacalhau, sopa de bacalhau e a famosa punheta no arranque, seguindo-se o bacalhau à posta grelhado, confitado, assado ou frito, mas também opções como a posta de vitela ou o taco de legumes com algas e salicórnia. Para rematar a refeição, as sugestões de sobremesas passam pelo pudim Abade de Priscos e pelo bolo de mousse de chocolate, sendo que pode regar a sua gula com mais de 50 referências de vinhos nacionais, com especial destaque para os pequenos produtores, numa carta que junta os obrigatórios cocktails de verão e sangrias para partilhar.

Lisboa na Rua

Vários locais de Lisboa. Até 18 de setembro. Entrada gratuita

Para ver arte em cada esquina: o recolher obrigatório inverteu-se e agora o proibido é mesmo ficar em casa. Da música às leituras, da magia à arte sonora, passando pela dança ou pelo vídeo, o Lisboa na Rua voltou aos jardins, largos e praças da capital, temporariamente transformadas em salas de concertos e de cinema, pistas de dança ao ar livre, bibliotecas itinerantes ou cenários de peças de teatro, provando que a arte acontece mesmo em todo o lado. Este fim de semana poderá ver o Festival internacional de Magia de Rua de Lisboa, com 15 artistas e 158 espetáculos, e o FUSO, o único festival português de videoarte. Do programa também fazem parte a nova edição do Lisboa Soa, que volta a estimular a escuta através de instalações, performances e workshops, mas também do Dançar a Cidade, que incluir aulas de dança, das sevilhanas ao flamenco, ao ar livre e com música ao vivo todos os domingos, a partir das 17h.

Festas do Mar

Jardim Visconde da Luz (Cascais). Até 4 de setembro, a partir das 20h. Entrada gratuita

Para ouvir música portuguesa à beira-mar: dividida em dois fins de semana, fim de agosto e início de setembro, as Festas do Mar regressam à Baía de Cascais com concertos de música portuguesa, oferta gastronómica e bancas de artesanato. Tiago Nacarato, The Black Mamba, Os Quatro e Meia, Carolina de Deus ou Resistência são alguns nomes que integram um cartaz para todos os gostos e que culmina com um concerto da Sinfónica de Cascais que traz um reportório recheado das músicas mais badalas do momento. Mas nem só de concertos se faz estas festas, no domingo, a partir das 15h, o destaque vai para a procissão em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, sempre com o mar como cenário principal.

Festival Dunas São Jacinto

Praia de São Jacinto (Aveiro). Sexta-feira, a partir das 22h, sábado, a partir das 15h, e domingo, a partir das 14h. Entrada gratuita

Para ser feliz nas dunas: é na Reserva Natural de São Jacinto, uma das 30 áreas protegidas do país, que este festival volta a juntar a música, a natureza e o desporto em partes iguais. Noble, No Maka, Expensive Soul e Santamaria são cabeças de cartaz num programa que inclui atividades para os mais aventureiros e destemidos como voos acrobáticos cheios de adrenalina com uma dezena de aeronaves, futebol e andebol de praia, voleibol, frisbee, surf, stand up paddle, canoagem ou ainda bike experiences com vários percursos traçados pela região.

“Valença na Rota da História”

Fortaleza de Valença. De sexta a domingo. Entrada gratuita

Para fazer uma viagem no tempo: é a primeira vez que a Fortaleza de Valença vai transformar-se num enorme mercado medieval revivendo a entrega do foral a Valença pelo rei D. Sancho I. Durante três dias, além de artesanato e gastronomia, haverá música, dança, recriações históricas, torneios de cavalo, espetáculos de fogo, teatro de rua, encantadores de serpentes e malabaristas. Pelo centro da fortaleza é capaz de se cruzar com um acampamento militar, uma tenda real, um estábulo e um carrossel medieval, por isso, entre no espírito e aproveite para ter uma aula de história ao vivo e a cores.

EDP Festival Vilar de Mouros

Estrada da Ponte, Vila de Mouros (Viana do Castelo). Até sábado. Bilhetes: dos 40€ aos 80€

Para regressar ao festival de sempre: após dois anos de pausa, o festival de música mais antigo do país está de volta. Junto ao recinto haverá espaço para campismo e até sábado os dois palcos recebem atuações de nomes como Non Talkers, Tara Perdida, Clawfinger, Black Rebel Motorcycle Club, Simple Minds, The Mirandas, Blind Zero, The Legendary Tigerman, Bauhaus e Iggy Pop. Recorde-se que a primeiro edição do Vilar de Mouros foi realizada em 1971 e contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.

Octant Furnas

Avenida Dr.Manuel de Arriaga (Furnas, Açores). Tel.: 29 624 9200. Reservas: reservations-furnas@octanthotels.com. Preços: a partir de 210€/noite

Para mergulhar sem hesitações: é na ilha de S. Miguel que mora o hotel Octant Furnas e este verão apresenta uma novidade que promete elevar ainda mais a experiência de alojamento no meio da natureza. Os oito Terrace Rooms têm capacidade para duas pessoas, foram renovados em 2019, tendo sido ampliados com deck e espreguiçadeiras exclusivas a cada quarto, e foram agora complementados com piscinas privadas aquecidas para que possa mergulhar sempre que quiser e com toda a privacidade. Os quartos contam com uma decoração vintage, em tons de verde, e dispõem de produtos à base de óleos essenciais e perfumes naturais, onde além de chapéu de sol, saco de praia e toalhas de piscina, oferecem ainda uma gama de produtos regionais no minibar e um guarda-chuva para o caraterístico clima dos Açores.

Fatacil

Parque Municipal de Feiras e Exposições, Lagoa (Algarve). Tel.: 28 238 0465. Até domingo. Bilhetes: dos 4€ aos 25€

Para fazer um intervalo da praia: surgiu em 1980 e é uma das feiras mais antigas do Algarve capaz de juntar o melhor do artesanato, agricultura, comércio e indústria da região, sendo uma verdadeira montra para mais de 700 expositores. Se estiver de férias pelo sul, dê um salto ao recinto e assista a um dos concertos de nomes como Quim Barreiros, Plutónio, Tony Carreira ou Bárbara Bandeira, saiba que há ainda Dj’s ao pôr do sol e noites dedicadas ao fado, cantares tradicionais ou grupos de acórdão. A animação de rua estará a cargo dos grupos Next Combo e Al Fanfare e aproveite a ocasião para conhecer novos projetos e produtos locais.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.