Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Lourenço tinha prometido a devida homenagem a José Eduardo dos Santos e ela chegou este fim-de-semana. Mas, no primeiro dia das exéquias do antigo Presidente angolano em Luanda, o atual chefe de Estado — cuja reeleição está a ser contestada pela oposição — não marcou presença.

A multidão esperada pelas autoridades, que montaram um contingente de segurança apertado para evitar quaisquer “tumultos”, também não se materializou. A urna que transportava o ex-Presidente saiu do Palácio do Miramar às 8h30 da manhã (hora de Luanda), e foi colocada no carro enquanto algumas mulheres entoavam um cântico onde garantiam que “Angola chora a morte de Zédu”. A marcha fúnebre seguiu depois em ritmo lento pelas ruas da capital, mas foram poucos os cidadãos que se juntaram para assinalar o momento ao longo do percurso.

À medida que a coluna de carros oficiais, motas e até agentes a cavalo se aproximava da baixa de Luanda, contudo, mais angolanos se juntaram para ver o cortejo passar. “Adeus, papá!”, gritavam algumas pessoas ao carro que passava transportando o caixão de JES, coberto com a bandeira angolana. Uma mulher, captada pelas câmaras da Televisão Pública de Angola, limpava as lágrimas com um lenço amarrotado.

Quando a coluna chegou, por fim, à Praça da República, onde já estava montada uma tenda para a cerimónia de homenagem, eram já muitas as pessoas — na maioria jovens — que se aglomeravam para assistir ao momento em que a urna era retirada do carro. A maioria, porém, dispersou pouco depois.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.