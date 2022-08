Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher, grávida de 31 semanas, morreu este sábado, em Lisboa, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante uma transferência de hospital, noticia a TVI.

De acordo com o canal de televisão, que teve acesso ao relatório clínico, a mulher de 34 anos foi transferida de ambulância do hospital de Santa Maria para o de São Francisco Xavier, ambos em Lisboa, porque não havia vaga no Serviço de Neonatologia do primeiro para internar o bebé após o parto ser induzido.

A medida era necessária para salvar a vida da mulher, que tinha sido diagnosticada com pré-eclampsia, uma complicação grave da gravidez, e restrições de crescimento uterino. Cinco dias antes, a grávida tinha recorrido às urgências do Santa Maria por apresentar há vários dias um quadro de hipertensão e dispneia (dificuldade em respirar).

Segundo a TVI, foi durante a transferência que a mulher sofreu a paragem cardiorrespiratória que se revelou fatal, chegando em coma profundo ao São Francisco Xavier. O óbito foi declarado ao final da tarde deste sábado. O bebé foi salvo após ter sido realizada uma cesariana de emergência.