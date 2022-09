Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As lágrimas de Serena Williams depois de ser afastada do US Open soaram a despedida. Os agradecimentos e as homenagens que se seguiram tornaram a ideia ainda mais real. Mas a atleta recusa a ideia de reforma.

Aquela que é considerada uma das melhores tenistas de todos os tempos diz que vai dedicar-se a “outras coisas importantes” e não afasta a possibilidade de voltar a pisar um court. E se este não é o fim da carreira, o mundo ficou com uma certeza: Serena Williams está em pausa e não vai competir nos próximos tempos.

E nem na hora despedida e da derrota Serena Williams deixou esquecer quem é Serena Williams: a tenista norte-americana perdeu na terceira ronda do US Open, frente a Ajla Tomljanovic (46.ª do ranking WTA), mas deu luta em três sets por 7-5, 6-7 e 6-1 e num jogo que demorou mais de três horas.

Para trás ficaram os últimos anos mais difíceis, em que a atleta de 40 anos sofreu várias lesões e em que viveu entre paragens forçadas e regressos envolvidos em esperança. Agora que decidiu que tinha outros torneios para disputar na vida não desportiva, fazem-se contas aos sucessos que acumulou durante anos no ténis. Destacam-se, desde logo, os 23 majors — Australia, Wimbledon, Roland Garros e US Open, os quatro principais torneios do ténis que compõem o Grand Slam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No final da partida no US Open, Serena despediu-se do público em lágrimas e muito emocionada. Agradeceu ao pai, à mãe, a todos os que estiveram ao seu lado ao longo de décadas e em especial à irmã e várias vezes adversária e companheira no court, Venus Williams. “Eu não seria Serena se não houvesse Venus. Obrigada, Venus. Ela é a única razão pela qual a Serena existiu.”

Serena Williams quer dedicar mais tempo à filha e considera ser o momento certo para o fazer: “Quero passar um tempo com a minha filha. Estou com ela praticamente todos os dias, mas a minha carreira tem sido muito difícil para ela. Vai ser bom passar tempo com ela, fazer coisas que eu não tive a hipótese de fazer. Tenho um futuro brilhante pela frente.”

No início do mês de agosto, na altura em que foi capa da Vogue, Serena Williams admitiu precisar de uma “evolução” na vida, não de “reforma”, mas de uma “transição”. “Vou evoluir para lá do ténis e em direção a outras coisas que também são importantes para mim”, disse na altura, quando revelou que gostava de voltar a ser mãe.

Foi em casa, no Grand Slam que se realiza no país em que nasceu, que se despediu e que ouviu as maiores homenagens a uma das melhores desportistas de sempre. E foi também nas demonstrações de veneração que se notou a importância de quem é Serena Williams. As palavras multiplicam-se em vozes que todos conhecem. De Oprah Winfrey a Tiger Woods, de Michelle Obama a LeBron James, de Andy Roddick a Roger Federer, todos fizeram questão de deixar mensagens a Serena Williams.

Apesar de Serena Williams não dar nada por fechado, toda a emoção do momento, as palavras de Serena Williams e as homenagens de grandes figuras mundiais fazem prever que a tenista de 40 anos guarde mesmo a raquete e ponha fim a uma carreira que jamais será esquecida pelo mundo do ténis e pelos amantes de desporto.