Serena Williams é oficialmente mãe de duas meninas. A ex-tenista revelou a bebé esta terça-feira através de um vídeo no TikTok onde surge com o marido, Alexis Ohanian, e a sua primeira filha, Olympia, de cinco anos. “Bem-vinda, meu lindo anjo”, escreveu.

O vídeo começa com a família de três sentada num sofá até que Serena se levanta e diz: “Volto já”. A antiga atleta sai de cena e quando volta traz nos braços a bebé Adira, sentando-se de novo junto da família.

Já no Instagram, o fundador da plataforma Reddit partilhou o nascimento da segunda filha com um conjunto de fotografias dos três com a bebé. “Bem-vinda, Adira River Ohanian”, escreveu, acrescentando: “Estou grato por poder dizer que a nossa casa está cheia de amor: uma recém-nascida feliz e saudável e uma mãe feliz e saudável.”

“Sinto-me grato. Serena Williams, agora deste-me outro presente incomparável — és a GMOAT [Greatest Mom Of All Time]”, pode ler-se na publicação.

No início do mês, o casal revelou o sexo do bebé com uma grande festa intitulada de “Our Next Great Adventure” (“A Nossa Próxima Grande Aventura”, em português), que transmitiram em direto no YouTube.