Em atualização

O líder socialista esteve em Leiria onde o PS venceu legislativas pela primeira vez desde o 25 de abril, a dramatizar os seus anos de governação contra “o diabo”, a pandemia e a guerra. E a atacar a oposição que passou a última semana a combater o seu pacote anti-inflação, sobretudo as medidas para os pensionistas. Sobre essas, Costa diz que Governo até podia “ter ficado calado” mas quis ser “transparente” e garante que “por muita pancada” que a oposição lhe dê, não tomará “qualquer medida que ponha em causa a sustentabilidade futura da Segurança Social”.

O comando socialista esteve em força e entre a assistência contava-se não só o socialista que preside à Assembleia da República, Augusto Santos Silva, como também seis ministros: Educação, Segurança Social, Administração Interna, Ambiente, Finanças, Assuntos Parlamentares. Eram também inúmeros os secretários de Estado e até o mais recente ex-secretário de Estado. António Lacerda Sales, presidente do PS-Leiria saiu da Saúde e recebeu um elogio de Costa que, logo no arranque do discurso, disse que nem consigo mesmo a cabeça de lista o PS tinha conseguido vencer em Leiria: “Só com o António Sales”.

A sala aplaudiu quase tanto como quando o socialista começou a comparar cada uma das suas medidas às que foram apresentadas pela oposição: “Não é só menos do que já fizemos, como é muitíssimo menos do que aprovámos para fazer até ao final do ano esta semana.”

E isto para concluir, entre a promessa e a picardia com o PSD, que o seu Governo “não vai ter de ter de congelar salários, de cortar pensões, nem parar investimento no SNS”. E sobre as pensões em concreto, rejeitou as acusações de “truque”: “Se tivéssemos truques podíamos ter estado calados” e ter anunciado medidas só mais para a frente. Além de voltar a justificar agora de forma mais vincada, a preocupação com o futuro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por muita pancada que a oposição me dê, não tomarei qualquer medida que ponha em causa sustentabilidade futura da Segurança Social”

Para o PS, garantiu, “era muito fácil fazer um aumento maior, mas depois não sabemos o que poderia acontecer”, ainda sobre as garantias sobre o futuro da Segurança Social que diz que, apesar de, no passado, o PS “ter cumprido escrupulosamente a lei de bases, e de ter feito aumentos extraordinários e ter criado o subsídio para a inclusão, alargou em 26 anos a estabilidade da Segurança Social”.

A medida das pensões, que até o PS deixou com dúvidas, foi aquela a que mais tempo da sua intervenção Costa dedicou, carregando tintas em alguns argumentos e apresentando novos. Quando, por exemplo, se virou para a oposição por esta apontar sobretudo para o que vai acontecer em 2024, Costa explicou que nos últimos anos o aumento extraordinário de pensões também serviu para “garantir um aumento de dez euros aos pensionistas com pensões mais baixas que não teriam aumento nenhum”, numa “correção de fórmula” tal como a que faz agora. Compara, assim, a medida de aumento extraordinário a este apoio criado agora.

E voltou ainda a dizer que daqui a um ano fará o mesmo. “Estaremos aqui para dizer aos pensionistas qual será o aumento de 2024 e que nesse ano há aumento e ninguém em janeiro receberá menos do que em dezembro de 2023”.

No arranque do comício de rentrée, Costa já tinha dito que o partido “está aqui para dar a cara, lutar e vencer como venceu no passado” e “sem embustes“.

“Tal como não tivemos medo do diabo para virar pagina da austeridade, também não é agora que baixamos os braços ou desistimos dos nossos objetivos porque a guerra é difícil e temos a inflação como não víamos há 30 anos. Estamos aqui para dar a cara, lutar e vencer como vencemos no passado”, disse o socialista que também é primeiro-ministro.

Costa voltou a sublinhar a necessidade de manter contas certas e diz que Portugal é o “terceiro país da União Europeia que mais rapidamente está a conseguir reduzir a dívida que contraímos para responder à Covid, e repor as contas para que o futuro de Portugal seja estável sem dramas, angustias, ansiedade e sem embustes”.

O comício foi marcado entre a Academia Socialista (a iniciativa do partido para a formação de jovens quadros) e as Jornadas Parlamentares, que serão nos dois próximos dias na Batalha e na Nazaré.