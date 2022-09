As buscas por um francês que terá sido arrastado na sexta-feira por uma onda na praia do Norte, Nazaré, foram interrompidas ao final da tarde deste sábado e serão retomadas no domingo pela patrulha da Autoridade Marítima Nacional, foi anunciado.

Em comunicado, a autoridade marítima indica que nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhadas, por via marítima, uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré, uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades, e o navio NRP João Roby, da Marinha Portuguesa.

Por terra, estiveram envolvidos nas buscas elementos do Projeto “SeaWatch” e da Polícia Marítima, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do Serviço Municipal de Proteção Civil, além de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

“As buscas foram interrompidas ao final da tarde de hoje, sem que se tivesse encontrado a vítima, e a partir de amanhã [domingo] serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional”, refere este organismo em comunicado.

Segundo as autoridades apuraram, a vítima, um homem de 37 anos de nacionalidade francesa, encontrava-se a caminhar na praia do Norte, uma praia não vigiada, acompanhado por uma mulher, quando terá sido arrastado por uma onda, acabando por desaparecer no mar.

O alerta foi dado pelas 14:00 de sexta-feira para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Os meios de socorro constataram que duas pessoas tinham sido arrastadas por uma onda, sendo que uma das vítimas foi resgatada para terra com o apoio de populares que se encontravam no local, tendo sido de seguida assistida pelos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares das vítimas.