James, o neto mais novo da Rainha que acompanhou os primos na homenagem a Isabel II — e usou uma prenda da avó

Ao The Times, a mãe, Sofia, já tinha explicado como quando as portas se fechavam, Isabel II era apenas a avó de James e Louise. “Nem toda a gente tem avós que moram num castelo, mas não é isso que importa. Quando estão com a Rainha, ela é a avó”, apontou.

James é o 14.º na linha de sucessão ao trono, antes da irmã — isto porque ambos nasceram antes do “Succession to the Crown Act”, que em 2013 determinou que a ordem de sucessão seria determinada pelo ano de nascimento e não pelo género (é isso que explica que a princesa Charlotte esteja à frente de Louis na sucessão).

O primeiro evento no estrangeiro aconteceu em abril de 2015, quando James acompanhou, com a irmã, os pais numa visita à África do Sul. Desde então participou, por exemplo, nos Jogos da Commonwealth e nas cerimónias militares Trooping the Colour.

Até pelo menos 2020, o neto mais novo de Isabel II estudava na Eagle House School, enquanto Louise se matriculou este ano na Universidade de Sr. Andrews, na Escócia, a mesma universidade onde William conheceu Kate Middleton.

A homenagem à avó

Agora com 14 anos, James juntou-se à irmã, Louise, de 18 anos, e aos primos William e Harry, assim como Peter Phillips e Zara Tindall (filhos da princesa Ana), e Beatriz e Eugenie (filhas do príncipe André), na vigília junto à urna da Rainha Isabel II, durante 15 minutos, para homenagear a avó. E usou pela primeira vez em público um presente da Rainha — as medalhas do Jubileu de Diamante e Platina, que foram desenhadas para as celebrações do Jubileu e que Isabel II ofereceu aos membros da família real.