O novo filme “Black Adam”, que se estreia nos cinemas a 20 de outubro, é a oportunidade de introduzir uma nova era no universo cinemático DC, disse o ator Dwayne ‘The Rock’ Johnson numa conferência a que a Lusa teve acesso.

“Todos queríamos fazer um filme que fosse diferente e único neste mundo do género dos super-heróis, que tem sido tão bem sucedido ao longo dos anos”, afirmou o ator, que protagoniza o filme.

“Ao tentarmos criar um filme que fosse disruptivo, havia uma narrativa: queríamos abrir uma nova era no universo DC”, continuou. “O que isso significava era introduzir sete novos personagens neste mundo, o que não é fácil, e fazê-lo com intriga e interesse, e também com respeito pela mitologia e pelos fãs”.

“Black Adam” conta a história de um anti-herói de Kahndaq que esteve aprisionado durante cinco mil anos e é subitamente lançado do seu túmulo para a modernidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como tem um sentido próprio de justiça, as suas táticas chamam a atenção da Sociedade da Justiça da América (JSA, na sigla inglesa), que é introduzida pela primeira vez no universo cinemático DC. Dwayne Johnson lembrou que a JSA, apesar de nunca ter sido apresentada no grande ecrã, “foi o primeiro grupo de super-heróis, antes da Liga da Justiça”.

[o trailer de “Black Adam”:]

Esta produção da New Line Cinema também marca a estreia do ex-James Bond Pierce Brosnan no universo dos super-heróis, algo que o ator britânico sempre quis fazer e nunca tinha tido oportunidade. Brosnan interpreta Kent Nelson, cujo alter ego é o Dr. Fate.

“O Dr. Fate é um dos personagens mais antigos da DC Comics. É um feiticeiro, mas antes de mais é um homem”, disse Pierce Brosnan, na mesma conferência.”A sua entrada neste mundo veio com um sacrifício, a morte do seu pai, e depois carrega o manto de Nabu”, explicou.

Referindo que o personagem é muito “próximo” de si, Brosnan considerou que “quando se tem esse tipo de segredos no ADN do nosso personagem, como ator podemos introduzir um subtexto muito pessoal”.

Os produtores Beau Flynn e Hiram Garcia explicaram, numa segunda conferência, que houve um enorme cuidado para respeitar a mitologia dos livros de banda desenhada onde estes personagens foram criados, incluindo Black Adam.

“Este é um personagem que estávamos maravilhados por tirar da página e colocar no grande ecrã”, disse Beay Flynn. “É uma versão moderna do Black Adam, que se encaixa no mundo de hoje”, continuou.

Um dos aspetos importantes era serem fiéis à forma como o Black Adam mede a justiça, podendo ser agressivo mas mantendo um entendimento da moralidade. “Cumpre a versão anti-herói de um super-herói”, descreveu Flynn. “É fiel à génese do livro de banda desenhada ao mesmo tempo que se adapta a uma audiência moderna”.

Hiram Garcia explicou que os criadores trabalharam neste filme durante mais de uma década e que um personagem como este “nunca foi visto no ecrã”, reforçando a ideia de que “Black Adam” é uma espécie distinta no universo cinemático DC.

“A audiência está pronta para algo diferente”, considerou Garcia.

O resto do elenco é composto por Aldis Hodge como Carter Hall/Hawkman, Noah Centineo como Al Rothstein/Atom Smasher, Sarah Shahi como Adrianna, Quintessa Swindell como Maxine Hunkel/Cyclone e Mo Amer como Karim.

Dwayne Johnson apelidou o grupo de “família” e elogiou o empenho dos atores.

“Black Adam não é uma sequela, não é um IP existente com que toda a gente está familiarizada”, sublinhou. “Todos estes personagens estão a ganhar vida pela primeira vez de sempre na história cinemática. O que me deixa tão honrado e orgulhoso é que conseguimos sentir o esforço que cada um pôs na interpretação dos personagens”.

“Black Adam” é lançado pela Warner Bros. e estreia nos cinemas portugueses a 20 de outubro, um dia antes dos Estados Unidos. A realização ficou a cabo do cineasta espanhol Jaume Collet-Serra, que recentemente dirigiu Dwayne ‘The Rock’ Johnson em “The Jungle Cruise — A Maldição nos Confins da Selva.”

Leia também: