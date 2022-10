O treinador Artur Jorge disse esta quarta-feira que o Sporting de Braga vai procurar ser superior no reduto do Union Berlim, na quinta-feira, num jogo da quinta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol que espera equilibrado.

O Union Berlim vem de uma derrota no campeonato alemão (2-1 com o Bochum), mas continua a liderar a Bundesliga, agora apenas com mais um ponto do que o Bayern Munique (23/22), e o Sporting de Braga bateu o Estoril Praia na última jornada da I Liga (2-0).

Não acho que sejam momentos diferentes, são momentos muito positivos para as duas equipas. Uma é líder da Bundesliga, a outra é vice-líder do campeonato português [é terceira, em igualdade com o segundo FC Porto]. Duas equipas numa temporada muitíssimo boa e que vão ter oportunidade de proporcionar mais um bom espetáculo, como sucedeu em Braga”, afirmou Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico disse esperar “duas equipas em busca da vitória, muito intensas, com características muito vincadas”.

“Respeitando o valor do adversário, mas vamos procurar ser superiores, mais capazes e competentes para podermos vencer o jogo”, declarou.

Artur Jorge desvalorizou a maior experiência internacional da sua equipa e disse esperar um “adversário difícil, com capacidade de liderar a Bundesliga” e “um jogo equilibrado”.

“Mas, teremos uma palavra a dizer e sabemos o que temos que fazer. Estamos num momento muito bom e positivo. Nunca me deixei influenciar por um resultado menos positivo. Acredito nos meus jogadores e no que a equipa é capaz de fazer”, disse, assegurando “ambição e exigência máxima” para “fazer um bom jogo e lutar pela vitória até ao fim”.

O treinador dos minhotos alertou para o “apoio muito forte” que o Union Berlim tem habitualmente em casa “e que leva a equipa para a frente”.

Teremos que ser equilibrados no momento defensivo, serenos, bastante determinados e fortes nesse momento para também podermos ir em busca do golo”, disse, frisando ter “o melhor ataque da Liga” e “o melhor marcador da Liga Europa”, Vitinha.

Artur Jorge destacou o avançado internacional sub-21, que está na lista alargada de 55 jogadores do selecionador nacional, Fernando Santos, para o Mundial2022 no Qatar.

O momento do Vitinha é muito bom, dele e da própria equipa. Temos cinco jogadores que espero que possam estar no Mundial, nas respetivas seleções. Vamos esperar que todos estejam comprometidos com os objetivos do Sporting de Braga, só dessa forma eles podem ambicionar metas pessoais mais altas. Sendo que o coletivo será sempre mais importante que qualquer outra questão”, notou.

Já Sequeira afirmou que a equipa sabe “da responsabilidade deste jogo”.

“Sabemos que é bastante importante para as nossas aspirações na competição. Temos de demonstrar essa tal vontade de vencer, mais do que eles, e abordar o jogo com máxima ambição e responsabilidade possível para, no final, podermos levar os três pontos”, disse.

O experiente lateral esquerdo frisou que “o ADN do Braga é a mentalidade vencedora e uma ambição muito grande”.

“O querer vencer está incutido no nosso clube e é essa mentalidade que temos de ter no jogo de amanhã [quinta-feira]”, acrescentou.

Sequeira elogiou o adversário, “uma equipa bastante intensa e com uma atitude muito forte no jogo”.

“Vamos ter que estar preparados para isso. O jogo em casa foi bastante difícil para nós, estamos precavidos para o que pode acontecer e tudo faremos para anular os pontos fortes do adversário e vencer“, disse.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo D, com sete pontos, e Union Berlim, terceiro, com seis, defrontam-se a partir das 17h 45 de quinta-feira, no Estádio Alte Forsterei, em Berlim, num jogo que será arbitrado pelo inglês Craig Pawson.