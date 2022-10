Pássaro, um maçarico, voa 13.560 quilómetros em 11 dias e bate o recorde do voo mais longo de sempre

Segundo o The Guardian, que cita o Instituto Max Planck de Ornitologia, a ave migratória atravessou o Oceano Pacífico — com passagem pelo Havai — até aterrar em Ansons Bay, uma cidade rural na Tasmânia. Tendo partido a 13 de outubro, o pássaro atingiu metade do caminho a 19 de outubro quando passou pelo Kiribati, terminando-o no dia 25 do mesmo mês. Foi tudo monitorizado por um dispositivo 5G colocado pelos cientistas nas costas da ave e associado a um satélite.

Wonderful news on ultramarathon flying Bar-tailed Godwits. Satellite tracked bird has flown NONSTOP from Alaska to Tasmania for the first time! What a trip! Thanks @miranda_trust, Max Planck Institute and others for this work drawing our world together. Nature is wild! 1/2 pic.twitter.com/NnT0QtLCUx

— Andrew Darby (@looksouth) October 24, 2022