A primeira-dama da Ucrânia voltou esta quinta-feira à Web Summit, onde visitou o pavilhão da Ucrânia com Carlos Moedas. “Nunca tínhamos visto este nível de segurança em Lisboa”, confessou o presidente da autarquia.

Olena Zelenka tinha pedido para ir à Câmara Municipal, mas precisamente por motivos de segurança o encontro passou para o recinto da cimeira tecnológica. “Ela queria agradecer a ajuda da cidade de Lisboa nestes tempos tão difíceis mas também pedir mais ajuda em termos logísticos para o inverno que aí vem”, contou Moedas aos jornalistas no final da visita.

“Combinámos que ela me enviava uma lista dos bens essenciais necessários e faço aqui um apelo aos lisboetas e a todos os portugueses, para darmos a ajuda para o que vai acontecer no inverno em cidades que estão completamente destruídas”, adiantou.

“Mas também pediu ajuda em termos do sonho destes jovens. Estão aqui 70 startups ucranianas a lutar pelo futuro. Estive a convidá-los a ficar em Lisboa durante estes tempos para depois voltarem à Ucrânia. É uma mulher com uma dignidade incrível que está aqui para mostrar que o país continua a funcionar. Ninguém pode desistir da Ucrânia. Ela foi daqui com uma mensagem de esperança”, concluiu o presidente da Câmara.

(Em atualização)