Foi a pior série de resultados desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade mas, finalmente, acabou. Com a vitória deste sábado frente ao V. Guimarães, o Sporting voltou a sorrir depois de três jogos seguidos sem ganhar e somou o quarto triunfo dos últimos 10 encontros. Pelo meio, ultrapassou o V. Guimarães na Liga e também ficou, ainda que à condição, à frente do Casa Pia — mantendo-se a uns longínquos 12 pontos da liderança se o Benfica derrotar o Estoril este domingo.

Além do regresso às vitórias, os leões voltaram também a registar um jogo sem sofrer golos, algo que não acontecia há quase dois meses, ao longo de 10 partidas consecutivas, e que já era a pior série dos últimos 50 anos. Esta foi também a quarta goleada aplicada pelo Sporting esta temporada, depois do Rio Ave, do Eintracht Frankfurt e do Portimonense, e foi a quinta vitória consecutiva dos leões frente ao V. Guimarães, naquele que é já o melhor registo desde há 16 anos.

Já depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Rúben Amorim deu pouca importância aos números do resultado. “Já tivemos estas vitórias, contra Portimonense, Gil Vicente, vitórias folgadas. Precisamos é de vitórias consecutivas. Já falamos várias vezes aqui de afastar a crise mas precisamos é de vitórias consecutivas. Hoje foi uma boa vitória, a criar oportunidades e novamente a falhar. Depois da expulsão fomos mais acutilantes e acabámos por vencer justamente. Podíamos ter sido mais pressionantes no fim mas não conseguimos. O mais importante era a vitória”, explicou o treinador leonino.

⌚️Apito final: SCP 3-0 VSC ⚠️Depois do pior registo de jogos a sofrer dos último meio século (10 jogos a sofrer), os leões voltaram a não sofrer golos. Os leões sofriam golos há quase 2 meses:

V 4-0 Vitória SC, Liga

“As nossas primeiras partes costumam ser muito pressionantes. Quando marcamos facilitamos a nossa vida. Indo para o intervalo com o 2-0, controlámos bem o jogo e o Vitória não teve grandes ocasiões. Foi uma vitória justa”, acrescentou Amorim, deixando depois a linha de pensamento para as próximas semanas e para um período em que o Sporting, ao contrário dos principais rivais, já não tem a Taça de Portugal para jogar. “Quanto a mim, vamos pensar já no próximo. Temos de ganhar porque depois vem uma paragem longa. Ter essa sensação de vitória e depois, sim, parar um bocadinho para pensar e preparar a Taça da Liga”, terminou o técnico.