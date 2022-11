Era um dérbi pela igualdade pontual. No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, o Sporting recebia o Benfica quando leoas e encarnadas estavam separadas por apenas três pontos e numa altura em que o Sp. Braga já se tinha diferenciado de ambos ao vencer o Torreense e assumir a liderança da Liga BPI.

Na antevisão, a treinadora do Sporting não escondeu a ambição de ganhar este sábado depois da derrota com o Sp. Braga no fim de semana passado. “O objetivo seria sempre ganhar ao Benfica e queremos ganhar ao Benfica. Sabendo que esta semana foi de mais azia, porque estivemos sempre por cima e não marcámos, mas o futebol é assim, tem estas particularidades. Nós é que temos de saber concretizar as oportunidades e defender melhor para não sofrer”, explicou Mariana Cabral.

Em preparação para o jogo grande deste sábado ???? ???? #SCPSLB pic.twitter.com/nv943JOswC — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) November 3, 2022

Já Filipa Patão, por outro lado, recordou que este dérbi ainda não era decisivo para as contas do título. “Ainda nem sequer acabou a primeira volta, ainda vai haver uma segunda volta inteira. Acredito que é um jogo importante, em que queremos somar três pontos, mas não vai decidir nada, independentemente do que acontece. Claro que quem vai à frente tem sempre alguma vantagem, nem que seja de conforto. Nós vamos procurar manter-nos na frente, pontuar mais um jogo, mas volto a repetir: o Campeonato corrido não deixa nada decidido”, atirou a técnica encarnada.

Assim, nas leões, Mariana Cabral lançava Ana Capeta e Diana Silva no ataque, enquanto que Filipa Patão colocava Kika Nazareth e Jéssica Silva no onze inicial. O jogo arrancou muito equilibrado, com a primeira grande oportunidade a pertencer ao Benfica e a Jéssica Silva, que apareceu sozinha na grande área a atirar para uma defesa importante de Hannah Seabert (5′). O Sporting respondeu por intermédio de Chandra Davidson, que atirou ao lado (11′), e a partida teve o primeiro grande momento de destaque à passagem dos 20 minutos iniciais.

Na sequência de um choque entre Pauleta e Carolina Beckert na grande área do Sporting, a árbitra da partida assinalou grande penalidade. Na conversão, porém, Hannah Seabert defendeu o remate de Ana Vitória e evitou o primeiro golo do jogo (26′). O Sporting ainda colocou a bola na baliza ao longo da primeira parte, com o pontapé de Davidson na sequência de um canto a ser anulado por fora de jogo (30′), e Jéssica Silva voltou a ficar perto do golo ao atirar ao lado na grande área (40′). Ao intervalo, porém, estava tudo empatado em Alcochete.

Logo no início da segunda parte, com assistência de Valéria, Cloé Lacasse acabou por abrir o marcador (47′). Filipa Patão mexeu pela primeira vez à passagem da hora de jogo, trocando Kika por Andreia Faria, e o Sporting empatou pouco depois com Cláudia Neto a converter uma grande penalidade cometida por Christy Ucheibe sobre Diana Silva (65′). A partida perdeu características a partir do empate, desenrolando-se com duelos na zona do meio-campo e poucas aproximações à baliza, e o golo da vitória surgiu já muito perto do fim.

Já em cima do fim do tempo regulamentar, depois de um desequilíbrio de Lúcia Alves na esquerda, Valéria apareceu na área a encostar para a baliza e deu os três pontos ao Benfica (89′). Com esta vitória, a equipa de Filipa Patão mantém-se em igualdade pontual com o Sp. Braga na liderança da Liga BPI, relegando o Sporting para o terceiro lugar com menos seis pontos que minhotas e encarnadas.