Chegado à sua 16ª edição, o LEFFEST—Lisboa & Sintra Film Festival (10 a 20 de Novembro) continua fiel à filosofia de não ser apenas um festival dedicado ao cinema e de dar atenção e espaço às outras artes. Mas começando pelos filmes, e além das secções habituais, o festival destaca, em homenagens e retrospetivas, o realizador português Sérgio Tréfaut, o ator Jim Carrey e o movimento L.A. Rebellion, formado por cineastas negros nos anos 60 a 80, e apresenta os programas temáticos Romper as Grades (fitas ambientadas em prisões) e Sou Culpado? (obras sobre culpa e culpabilidade).

Em termos de espectáculos, haverá a estreia mundial da peça “The Infamous Ramirez Hoffman”, adaptada por John Malkovich do livro A Literatura Nazi nas Américas, de Roberto Bolaño, interpretado pelo ator e um trio de músicos; um concerto de Dino D’Santiago, e um bailado coreografado por Olga Roriz, com bailarinos reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó. No MU.SA—Museu das Artes de Sintra, estarão as exposições “L.A. Rebellion — Uma Viagem com Ben Caldwell Através da História e do Legado do Movimento”, e “Arte Entre Ruínas: Sublimação Artística na Faixa de Gaza”, da artista e autora Malak Mattar.

Entre os muitos convidados deste ano, que participam em debates temáticos, conversas sobre os seus filmes ou nas retrospetivas, ciclos e programas, e “workshops”, encontram-se a activista Angela Davis, os realizadores David Cronenberg, Jerzy Skolimovski, Mario Martone, Stephen Frears, Cristi Puiu e vários dos nomes do L.A. Rebellion, e os atores John Malkovich, Michael Fassbender e Alicia Vikander. O LEFFEST tem lugar no Cinema Nimas e no Teatro Tivoli, em Lisboa, e no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra (ver tudo sobre o festival deste ano aqui).

