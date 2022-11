A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza a partir de segunda-feira e até domingo uma operação de fiscalização de veículos pesados de mercadorias perigosas, visando a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação “ECR Truck & Bus” visa operações de fiscalização seletiva de transportes rodoviários de mercadorias perigosas nas vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

O objetivo, segundo a GNR, é “sensibilizar a sociedade, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.

O Euro Contrôle Route (ECR) é um grupo Europeu de Inspeção de Transportes, que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária e a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário.

Por sua vez, a RoadPol é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.

No final de 2021, a GNR tornou-se membro da RoadPol, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização.

Também na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam a campanha ‘Viajar sem pressa’, que pretende alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade.

A campanha, que se insere no Plano Nacional de Fiscalização deste ano, decorre durante uma semana e “tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade”, refere um comunicado conjunto das três entidades, que alerta que esta é “uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% das infrações registadas”.

A ANSR vai efetuar ações de sensibilização dos condutores em todo o território nacional, enquanto PSP e GNR estarão presentes com operações de fiscalização em vias e acessos com grande fluxo rodoviário.

Estão previstas ações no Bombarral (segunda-feira, dia 14, às 08:00, nas portagens da A8, e dia 21, às 13:30, no IP 7, junto à Ameixoeira), Setúbal (terça-feira, às 09:45, na EN10), Faias (quarta-feira, às 08:00, na EN4), Entroncamento (quinta-feira, às 10:15, na rotunda das Oliveiras) e Porto Alto (sexta-feira, às 08:00, na EN118.